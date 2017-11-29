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Если вспомнить любимые сказки из детства, то на ум приходят истории о диковинных животных, королевских замках и прекрасных волшебницах. Но одна мама заметила, что не все так радужно в этом мире фантазий, и решила во всем разобраться.

Сару Холл из английского Тайнсайда заинтересовал тот факт, что в старинных детских сказках так много женщин, находящихся в бессознательном состоянии или в ограниченном пространстве. Речь идет о таких популярных диснеевских персонажах, как Белоснежка, Рапунцель, Золушка и Белль.

Сказку о спящей красавице женщина и вовсе сочла неподходящей для изучения в школе и потребовала убрать это произведение из программы. По мнению Сары, история создает у ребенка неправильное представление о том, что можно делать и что нельзя.

Так, в финале диснеевской сказки принц целует Аврору и снимает проклятие злой ведьмы. При этом девушка находится без сознания, и принц не может узнать, согласна ли она на поцелуй. Сара посчитала его поведение «некорректными действиями сексуального характера» и позвонила в школу.

«В сказке о спящей красавице поднимается вопрос о допустимом и недопустимом сексуальном поведении. В современном мире вести себя как принц нельзя, - говорит Сара. – Моему сыну всего шесть лет, и он впитывает все, что видит, как губка».

Женщина допускает, что произведение можно оставить для изучения в старших классах - подростки смогут обсудить рамки дозволенного и то, «как принцесса себя чувствовала, когда ее поцеловали без ее согласия».

Источник: Домашний Очаг

фото: кадр из мультфильма студии Disney "Спящая красавица"