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Лучше, конечно, тройственных союзов не создавать: мужья — отдельно, котлеты, то есть подруги, — отдельно. Иначе велик риск лишиться и мужа, и подруги.

Вера Филатова: психолог, сексолог, процессуальный и телесный терапевт, эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ»

Возможны два крайних сценария: муж с подругой терпеть друг друга не могут или, наоборот, муж с подругой друг друга любят больше, чем следовало бы. Причем не исключено, что один сценарий маскируется другим.

Они друг друга ненавидят

В первом случае все решается хоть и радикально, но довольно просто: не надо приглашать подругу в дом. Можете встречаться на нейтральной территории, можете ходить к ней в гости (без мужа), но совершенно ни к чему, а порой даже и опасно внушать мужу, что подруга — чудесный человек, а подруге — что муж идеальный мужчина.

Их ровные, нейтральные отношения на некоторой дистанции — самый лучший вариант. Если они на дух друг друга не переносят — оставьте все как есть. Не пытайтесь их примирить и «раскрыть» друг для друга. Фраза «От ненависти до любви один шаг» — не пустой звук. Там, где много напряжения, много энергии. Вполне возможно, что эта ненависть — тот самый предохранитель от «нежелательного» контакта подруги и мужа.

Подруга (особенно незамужняя) может, конечно, обижаться, что вы не приглашаете ее домой, осуждать ваше «зависимое» от мужа положение, пытаться вам открыть глаза на его недостатки… Но пара — это вы и ваш партнер. Не стоит обсуждать с подругами все подробности ваших отношений. Женщинам, конечно, очень важно разделить с кем-то все переживания, но, увы, это не тот случай: это ваш интимный мир, и размывать его не стоит. Если подруга пытается это сделать, поговорите с ней честно. Обозначьте границы отношений.

Важный нюанс: мужья-абьюзеры ненавидят вообще всех ваших подруг и стараются обрубить все внешние связи, чтобы получить вас в свое полное распоряжение. Большая разница: муж не хочет сам встречаться с вашими подругами или запрещает вам это делать? Если вы вольны устраивать девичники в кафе-ресторанах-на выставках, если вы можете ходить к подружкам в гости и не должны за это оправдываться, то речь не идет о сознательном прессинге.

Ну не любят люди друг друга — бывает! Любите их по отдельности.

Они друг друга любят

Если вы такое заподозрили, главное — не паниковать. Здесь поможет холодная голова, иначе можно наделать глупостей. Важно посмотреть на ваши отношения с любимым со стороны и задать себе ряд вопросов: действительно ли он дает какие-то поводы или вы просто себя накручиваете?

Дальше — даже без помощи психолога — вы можете заняться самоанализом. Оцените:

Когда появились первые подозрения и на чем они основаны?

Что сейчас происходит между вами, все ли в отношениях устраивает лично вас?

Вы счастливы? А муж?

Порой «подозрения» в измене партнера лишь повод осознать, что в отношениях назрел какой-то скрытый конфликт.

То есть где-то в глубине души вы понимаете, что мужу некомфортно с вами, но пытаетесь найти внешнюю причину, которой на самом деле нет (пока, во всяком случае).

Ревность еще и повод посмотреть вглубь себя. Не слишком ли вы растворились в партнере? Что происходит с вашими границами? Возможно, пришло время вспомнить о своих потребностях и заняться собой, а не требовать от партнера, чтобы он сделал вас счастливой и «постоянно был рядом». Это поможет найти внутренний баланс. Возможно, вам просто стоит проводить больше времени с подругами, не втягивая в эти чисто женские встречи мужей? Если вы замечаете, что все больше времени проводите втроем (вы, муж и подруга) и стали как одна «банда», важно понять, кто инициатор такого «трио».

Если же измена действительно произошла, то дружбе конец наверняка. А вот сохранять ли пару — это совсем отдельная, сложная тема.

Источник: passion.ru

фото: pixabay