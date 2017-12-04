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Что с либидо?

Считается, что зимой люди занимаются сексом реже, чем летом. И это связано с несколькими причинами. Во-первых, зимой мало света и тепла, что сказывается на настроении и активности. Чтобы сэкономить энергию, люди мало двигаются, но энергии без движения становится еще меньше. Откуда в таком спящем режиме взяться нужному напору?

Во-вторых, зимой начинает истощаться запас витаминов, что также не прибавляет ни позитивного настроя, ни сексуальной активности.

В-третьих, доказано, что зимой падает выработка тестостерона у мужчин, что, опять же, отрицательно сказывается на их способности испытывать вожделение. Добавьте к этому отсутствие постоянных раздражителей в виде обнаженных плечиков и коленок, которыми изобилует летний сезон, и половая "спячка" полностью оправдана.

В-четвертых, женщины, "наевшие" в зиму несколько килограммов, просто-напросто стесняются обнажать свои "достижения". Есть еще и косвенные факторы. Например, значительно сокращается количество возможных мест для секса. Если летом сексом можно было заняться где угодно (лишь бы рядом не было детей и милиции), то сейчас выбор ограничивается лишь местами, основательно утепленными.

Чтобы не впадать в спячку:

Не забрасывайте занятия фитнесом. Физические нагрузки повышают уровень тестостерона, а следовательно, усиливают желание.

Окружайте себя оранжевыми, красными и желтыми предметами. Это цвета жизнелюбия, энергии, сексуальной активности, они будут стимулировать вашу жизненную силу.

Чаще посещайте сауну и баню. Это не только профилактика простудных заболеваний, но еще и отличный "разогрев" перед ночью любви.

Ограничьте употребление сладкого и спиртного. Перейдите на сухофрукты, орехи и цитрусовые.

Больше спите и меньше подвергайте себя стрессам.

Не переедайте и не сидите на диетах.

Как разнообразить сексуальную жизнь

Зима бьет по сексу дефицитом витаминов, света, тепла и тестостерона, а мы ударим по ней оптимизмом и креативом! Впереди зимние каникулы, и у вас достаточно дней для зимнего сексуального марафона. А для этого неплохо было бы запастись нескучными идеями.

Оденьтесь как капуста и начинайте это все с себя снимать – медленно и под музыку. Для интереса можно также поиграть в "дурака" на раздевание. Если вы не уснете прежде, чем полностью обнажитесь, то Волшебные сексуальные кнопки – миф или правда? Волшебные сексуальные кнопки – миф или правда? бурный секс вам обеспечен.

Сделайте эротическую фотосессию, для которой наденьте шубу на голое тело. На разных фотографиях обнажайте разные части тела. Фотографии посылайте вашему любимому по одной каждый день, чтобы распалить его желание.

Накупите в секс-шопе разных игрушек и начните в паре их осваивать.

Займитесь сексом в автомобиле, заехав в заснеженный лес. Только не забудьте включить печку.

Следующее предложение – для экстремалов. Возьмите палатку, рассчитанную на морозную погоду, теплые спальники и отправляйтесь заниматься сексом на природе.

Зима – самое время для освоения техник эротического массажа, ароматерапии, обстановки квартиры по фэн-шую или в согласии с Дао Любви, а также изучения свойств "любовных" трав, еды и напитков.

А вообще, если на улице минус десять, и вам совсем не хочется секса, незачем себя насиловать. Заползите к любимому в объятия с чашкой горячего шоколада или глинтвейна, накройтесь теплым пледом и наслаждайтесь вместе просмотром любимых рождественских фильмов. Возможно, ваша зима – не для сексуальных рекордов, а для нежности и романтики.

Источник: ТСН

фото: pixabay