Психологи: зимой люди занимаются сексом реже, чем летом

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Woman | 4 декабря 2017 года, 18:57

Что с либидо?

Считается, что зимой люди занимаются сексом реже, чем летом. И это связано с несколькими причинами. Во-первых, зимой мало света и тепла, что сказывается на настроении и активности. Чтобы сэкономить энергию, люди мало двигаются, но энергии без движения становится еще меньше. Откуда в таком спящем режиме взяться нужному напору?

Во-вторых, зимой начинает истощаться запас витаминов, что также не прибавляет ни позитивного настроя, ни сексуальной активности.

В-третьих, доказано, что зимой падает выработка тестостерона у мужчин, что, опять же, отрицательно сказывается на их способности испытывать вожделение. Добавьте к этому отсутствие постоянных раздражителей в виде обнаженных плечиков и коленок, которыми изобилует летний сезон, и половая "спячка" полностью оправдана.

В-четвертых, женщины, "наевшие" в зиму несколько килограммов, просто-напросто стесняются обнажать свои "достижения". Есть еще и косвенные факторы. Например, значительно сокращается количество возможных мест для секса. Если летом сексом можно было заняться где угодно (лишь бы рядом не было детей и милиции), то сейчас выбор ограничивается лишь местами, основательно утепленными.

Чтобы не впадать в спячку:

  • Не забрасывайте занятия фитнесом. Физические нагрузки повышают уровень тестостерона, а следовательно, усиливают желание.

  • Окружайте себя оранжевыми, красными и желтыми предметами. Это цвета жизнелюбия, энергии, сексуальной активности, они будут стимулировать вашу жизненную силу.

  • Чаще посещайте сауну и баню. Это не только профилактика простудных заболеваний, но еще и отличный "разогрев" перед ночью любви.

  • Ограничьте употребление сладкого и спиртного. Перейдите на сухофрукты, орехи и цитрусовые.

  • Больше спите и меньше подвергайте себя стрессам.

  • Не переедайте и не сидите на диетах.

Как разнообразить сексуальную жизнь

Зима бьет по сексу дефицитом витаминов, света, тепла и тестостерона, а мы ударим по ней оптимизмом и креативом! Впереди зимние каникулы, и у вас достаточно дней для зимнего сексуального марафона. А для этого неплохо было бы запастись нескучными идеями.

  • Оденьтесь как капуста и начинайте это все с себя снимать – медленно и под музыку. Для интереса можно также поиграть в "дурака" на раздевание. Если вы не уснете прежде, чем полностью обнажитесь, то Волшебные сексуальные кнопки – миф или правда? Волшебные сексуальные кнопки – миф или правда? бурный секс вам обеспечен.

  • Сделайте эротическую фотосессию, для которой наденьте шубу на голое тело. На разных фотографиях обнажайте разные части тела. Фотографии посылайте вашему любимому по одной каждый день, чтобы распалить его желание.

  • Накупите в секс-шопе разных игрушек и начните в паре их осваивать.

  • Займитесь сексом в автомобиле, заехав в заснеженный лес. Только не забудьте включить печку.

  • Следующее предложение – для экстремалов. Возьмите палатку, рассчитанную на морозную погоду, теплые спальники и отправляйтесь заниматься сексом на природе.

  • Зима – самое время для освоения техник эротического массажа, ароматерапии, обстановки квартиры по фэн-шую или в согласии с Дао Любви, а также изучения свойств "любовных" трав, еды и напитков.

А вообще, если на улице минус десять, и вам совсем не хочется секса, незачем себя насиловать. Заползите к любимому в объятия с чашкой горячего шоколада или глинтвейна, накройтесь теплым пледом и наслаждайтесь вместе просмотром любимых рождественских фильмов. Возможно, ваша зима – не для сексуальных рекордов, а для нежности и романтики.

Источник: ТСН

фото: pixabay

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