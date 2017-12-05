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Австралийские специалисты под руководством Мишель Ластелл провели исследование, в котором участвовали 460 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Участники исследования рассказали ученым о том, чем занимаются перед отходом ко сну и как после этого спят. Результаты опроса показали, что 64% опрошенных лучше спят, если им с партнером удалось получить оргазм во время секса. Также ученые говорят, что хороший сон наблюдается у тех людей, которые самостоятельно удовлетворяли себя. Мишель Ластелл сообщила, что после секса в организме человека снижается количество гормона стресса, что приводит к чувству спокойствия и расслабленности.

Помимо этого специалисты уверены, что секс способен заставить человека на некоторое время забыть о своих проблемах, а также перестать пользоваться гаджетами.

Источник: VladTime

фото: pixabay