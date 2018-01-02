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Жительница американского города Даллас, штат Техас, во время первого свидания испортила несколько дорогостоящих картин и скульптур, принадлежащих ее ухажеру. Об этом сообщает Texas Lawyer.

Хьюстонский адвокат Энтони Базби рассказал, что привел домой несколько гостей, в том числе судебную протоколистку Линди Лу Лэйман. По его словам, она напилась и отказалась уходить. Он заказал для нее такси, но женщина убежала и спряталась в доме.

Когда адвокат отыскал ее и вызвал еще одну машину, Лэйман начала буйствовать. С криком «Не уйду!» она сорвала со стены несколько картин и облила их красным вином. Затем женщина швырнула через всю комнату две скульптуры.

Среди поврежденных полотен — две работы классика поп-арта Энди Уорхола, стоимость каждой из них оценивается в 500 тысяч долларов. Разбитые скульптуры стоили по 20 тысяч долларов. Сумма нанесенного ущерба составила 300 тысяч долларов (картины Уорхола уцелели, но нуждаются в реставрации).

«Я собираю произведения искусства и не хочу, чтобы их ломали, — сказал Базби. — Она еще сняла со стены Ренуара и Моне. Но они, к счастью, не пострадали».

После задержания Лэйман предъявили обвинение в вандализме. Ее отпустили под залог 30 тысяч долларов.

Базби известен участием в нескольких громких процессах. Он защищал бывшего губернатора Техаса Рика Перри, которого обвиняли в злоупотреблении властью, и представлял в суде пострадавших при взрыве нефтяной платформы Deepwater Horizon. Во время предвыборной кампании 2016 года дом адвоката посетил Дональд Трамп.

Помимо картин Уорхола, Моне и Ренуара, в коллекции Базби есть экзотические автомобили и действующий танк времен Второй мировой войны, припаркованный на лужайке перед домом.

Источник: Lenta.ru

фото: pixabay