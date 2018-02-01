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Женщин неслучайно называют слабым полом. Зачастую мы страдаем из-за того, что в конфликтных ситуациях не можем дать отпор более крепким в физическом плане мужчинам. Однако порой нам удается взять свое и отомстить избранникам, которые так или иначе посмели нас обидеть. За свои грехи некоторым обидчикам мужского пола иногда приходится расплачиваться самым ценным: сгоряча вторые половины могут лишить не только сна и покоя, но и главного признака мужественности — детородного органа. В этом материале Woman.ru расскажет вам о женщинах, которые кастрировали собственных бойфрендов и мужей, и главное — почему.

На днях СМИ России и Казахстана облетела шокирующая история. 36-летняя жительница Астаны Жанна Нуржанова удалила оба яичка своему бойфренду, имя которого не называется из соображений конфиденциальности. К такому поступку женщину, воспитывающую двоих детей, подтолкнула ревность. Когда Жанна получила доступ к телефону избранника, она не удержалась и прочитала его переписку с сестрой. Оказалось, что ее ухажер увлечен другой девушкой. Предательство любимого человека Жанна простить не смогла и жестоко отомстила ему.

Как выяснил Woman.ru, подобные инциденты не так уж редки. В данном материале мы поведаем вам об этом и других случаях, когда представительницы слабого пола лишали своих вторых половин детородных органов, а заодно попытаемся понять, что их до этого довело.

Сгубила ревность

В конце января жительница Астаны Жанна Нуржанова стала главной героиней криминальных сводок в родном Казахстане. Все потому, что 36-летняя женщина жестоко обошлась со своим бойфрендом. А ведь начиналось все вполне невинно…

Воспользовавшись случаем, Жанна принялась изучать содержимое смартфона своего парня. Естественно, она не удержалась и прочитала его переписку с родными и друзьями. Особенно интересным Нуржановой показалось общение бойфренда с сестрой, из которого женщина и узнала о неверности любимого. Мужчина открыто восхищался девушкой по имени Карина и делился с родственницей ее фотографиями.

Нуржанова пришла в бешенство, когда поняла, что избранник предал ее. Впрочем, громких скандалов она не стала устраивать и некоторое время делала вид, что в их отношениях все по-прежнему. На самом же деле Жанна вынашивала план мести.

В один из январских вечеров жительница Казахстана предложила бойфренду смелый эксперимент в постели — она связала его по рукам и ногам шарфами и насильно заставила выпить снотворное. Когда мужчина потерял сознание, его пассия приступила к операции по удалению яичек, предварительно обезболив зону своих хирургических действий. Во время процедуры она сделала несколько лишних разрезов, в результате чего у ее парня началось сильное кровотечение. Жанна не смогла остановить кровь с помощью подручных средств и вынуждена была отвезти пострадавшего в больницу. В медицинском учреждении женщину задержали стражи порядка. В настоящее время ведется следствие, после которого станет известно о мере наказания.

Плата за измену

В январе 2015 года аналогичная ситуация произошла в Китае. Фен Лун, которой на тот момент был 21 год, раз и уж точно навсегда проучила своего супруга Фань Луна за измену. Ревнивой особе удалось невозможное — дважды лишить некогда любимого человека детородного органа.

Кровавый инцидент спровоцировал сам Фань. Мужчина воспользовался телефоном супруги, чтобы отправить любовнице письмо с пылкими признаниями, но забыл выйти из своего почтового аккаунта. Фен Лун обнаружила переписку благоверного и, недолго думая, вооружилась острыми ножницами. Обезумевшая от ревности девушка ворвалась в спальню, где в то время отдыхал ее избранник, и лишила его мужского достоинства.

Китайца доставили в больницу, где врачам все же удалось пришить ему пенис. Однако Фен Лун такой результат не удовлетворил: она решила, что ее супруг должен страдать до конца своих дней. Тогда девушка проникла к нему в палату и во второй раз отрезала его член. Но на этот раз она выкинула орган в окно…

После этого Фен пыталась скрыться с места преступления. Но так просто уйти ей не удалось: истекающий кровью супруг догнал ее и жестоко избил.

Конец у этой истории весьма печальный: после продолжительных поисков полиции так и не удалось найти отрезанный половой орган. Стражи порядка пришли к выводу, что его могло утащить какое-нибудь животное. Интересно, что любовница Фань Луна не бросила его в сложной ситуации и спокойно отнеслась к инциденту. Мол, он ее и таким устраивает.

Пока ты спал

В 1993 году в США произошла, пожалуй, самая известная история с кастрацией. Американка Лорена Боббит отрезала пенис своего мужа Джона, пока тот спал. На преступление женщина решилась после того, как ее благоверный заявился домой в нетрезвом виде и изнасиловал ее. Тогда в состоянии аффекта Лорена направилась на кухню и схватила острый нож для резки мяса, которым через мгновение отсекла член выпившему из нее все соки Джону.

Лорена Боббит отрезала своему мужу Джону пенис после того, как он в очередной раз изнасиловал ее

После этого женщина убежала из дома, прихватив с собой половой орган, а точнее то, что от него осталось. Доехав до глухой местности, Лорена выбросила достоинство мужа и позвонила в службу спасения. К счастью, пенис был быстро обнаружен и возвращен законному владельцу. В результате сложной операции, которая длилась девять с половиной часов, хирургам удалось пришить орган и восстановить все его функции.

Тюремного наказания Лорене удалось избежать, поскольку в суде ее признали невменяемой. Женщина утверждала, что все годы брака муж морально подавлял ее, регулярно насиловал и заставил сделать аборт. В 1995 году Боббиты перестали быть мужем и женой.

После инцидента Джон даже снялся в нескольких картинах для взрослых

В настоящее время Лорена ведет совсем не публичный образ жизни. Зато Джон успел заявить о себе. После того, как ему пришили пенис, он снялся в нескольких фильмах для взрослых и вообще пользовался большим успехом у женщин. По словам мужчины, он совсем не держит зла на бывшую жену и даже в чем-то ей благодарен.

«Он заслужил это»

В июле 2011 года жизнь американца, настоящее имя которого не называется из соображений конфиденциальности, разделилась на до и после. Супруга мужчины, Кэтрин Беккер, не смогла смириться с тем, что он подал на развод, и решила мстить. Не понравилось женщине и то, что благоверный начал встречаться с другой.

После одной из ссор Кэтрин привязала мужа к кровати, предварительно щедро накачав снотворным. Пока он был без сознания, Беккер отрезала его пенис. Когда мужчина очнулся, американка демонстративно выбросила «добычу» в мусорное ведро, трижды прокричав: «Ты заслужил это сполна».

Полиция не оставила это дело без внимания, и Кэтрин Беккер в конечном счете арестовали. В 2013 году ее приговорили к пожизненному заключению, но искалеченному мужчине и это показалось недостаточным.

«Той ночью она меня убила. Я больше никогда не смогу заниматься сексом. Мое психическое состояние постепенно улучшается, но я не стану прежним», — заявил во время одного из заседаний пострадавший, половой орган которого хирургам не удалось восстановить.

Серп и молот

Считается, что жительницы Индии — скромные и покладистые девушки. Однако в тихом омуте, как известно, водится всякое. Так, в начале 2017 года 20-летняя индианка лишила своего 23-летнего бойфренда пениса.

Жительница Индии жестоко расправилась с бойфрендом, который отказался на ней жениться

Основания были веские: молодой человек обещал жениться, но в итоге обманул. Родители многострадального паренька запретили ему связывать свою жизнь с особой из бедной семьи, и ему пришлось взять свои слова обратно. Для девушки эта новость стала ударом, и она решила действовать по принципу «не достанься же ты никому».

Чтобы ее возлюбленный не мог спать с другими женщинами, она серпом отрубила ему половой орган. Преступление индианка совершила прямо у себя дома, куда пригласила избранника под предлогом, что устроит ему еще одну незабываемую ночь напоследок…

В больницу истекавшего кровью молодого человека привезли его мать с отцом. Судя по всему, девушку он действительно любил: паренек клялся полицейским, что сам лишил себя детородного органа. К слову, восстановить пенис хирургам так и не удалось.

«С меня хватит»

Любопытно, что подобные случаи происходят не только за рубежом, но и в нашей стране. Так, осенью 2017-го в небольшом городе Зеленодольске, расположенном в республике Татарстан, 47-летняя женщина расправилась со своим экс-супругом, отрезав ему пенис. Причем на преступление она пошла не из-за ревности или его измен, как это чаще всего и бывает.

Злоумышленница лишила мужчину детородного органа после того, как он попытался изнасиловать ее. В полиции женщина призналась, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего. Ситуация только усугублялась, когда он выпивал. Россиянка устала жить в страхе, поэтому и поступила с ним столь хладнокровно. По сообщениям СМИ, теперь ей может грозить до десяти лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью.

Корейская история ужасов

В сентябре прошлого года многие мировые СМИ облетела пугающая новость: 50-летняя жительница Южной Кореи отрезала своему 54-летнему супругу половой орган и смыла его в унитаз. Для многих соседей и приятелей супругов эта информация стала настоящим шоком, ведь мистер и миссис Ким казались невероятно гармоничной парой.

Жительница Кореи кастрировала своего мужа за то, что он любил гольф больше нее

Оказалось, что за годы совместной жизни у жены накопилась масса претензий к мужу. Женщину бесило, что он уделяет ей слишком мало внимания. Вместо того, чтобы водить благоверную на свидания, мистер Ким посвящал все свободное время своему главному увлечению — гольфу.

Однако ради собственного спасения кореянка заявила полиции, что муж обижал ее и даже поднимал на нее руку. Удалось ли миссис Ким избежать наказания за преступление, нам остается только догадываться. Новостей по теме о бывших супругах больше не поступало.

Источник: woman.ru

фото: pixabay