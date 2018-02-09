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Если вы до сих пор одиноки и практически уже отчаялись встретить свою вторую половинку, тогда эти советы вам точно помогут. Ведь согласно древнекитайскому учению фэншуй, все предметы, которые нас окружают, имеют свою энергетику, способную так или иначе влиять на нашу жизнь. Поэтому, если с личной жизнью у вас пока не складывается, обратите внимание на предметы из нашего списка и узнайте, как именно они работают.

Правильные цветы

Цветы в доме, несомненно, нужны. Но не абы какие, а определенные. Так, например, если вы хотите найти свою любовь, тогда вам стоит приобрести пионы. Понимаем, что зимой найти эти цветы проблематично, поэтому достаточно повесить картину или фотографию с изображением нежно-розовых пионов перед входом в вашу комнату. Эксперты, кстати, также советуют незамужним женщинам ставить возле кровати изображение этих цветов.

Определенные оттенки

Считается, что розовые и персиковые оттенки способны привлечь любовь и укрепить чувства. Поэтому, если вы мечтаете выйти замуж в самое ближайшее время, окрасьте стены вашего дома в эти цвета или добавьте элементы декора розово-персиковых оттенков. И не забывайте, что краски красками, но порядок в квартире тоже следует соблюдать и вовремя избавляться от старых вещей. Именно они, по мнению специалистов, закрывают доступ позитивной энергии в ваши апартаменты.

Никаких вещей с женским началом

Зачем вам дополнительные вещи и изображения, которые символизируют женское начало — инь? У вас и так женской энергетики в доме предостаточно. Лучше разместите в своих апартаментах изображения стильных, успешных и сильных мужчин. Именно это поможет вам направить ваши мысли в нужное русло и встретить своего избранника в ближайшее время.

Большая кровать

Даже если вы ночуете одна, то вам все равно нужна большая двуспальная кровать с изголовьем. Эксперты советуют усилить любовную тематику и на стене напротив повесить картину или фотографию цветов или натюрморт.

Достаточное количество света

Квартира должна быть светлой и позитивной, поэтому откажитесь от плотных штор и жалюзи. Если вам не повезло и солнечный свет не проникает в ваш дом, тогда позаботьтесь о дополнительных светильниках и торшерах.

Парные статуэтки

Проследите за тем, чтобы у вас в доме были парные статуэтки (например, целующаяся парочка, голубки, лебеди и другие). Именно это поможет привлечь любовную энергетику и добавит нотки романтизма в ваш интерьер.

Кристаллы, усиливающие энергетику

Если вы еще не слышали о подобных кристаллах, тогда вам следует внимательнее изучить данный вопрос. Специалисты советуют для привлечения счастья и любви в ваш дом в юго-западной части вашей комнаты разместить специальные кристаллы, которые как раз и будут работать в данном направлении.

Источник: passion.ru

фото: pixabay