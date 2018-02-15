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фото: instagram.com/volochkova_art

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поздравила всех подписчиков с Днем влюбленных. 42-летняя звезда показала, как отметила праздник со своим мужчиной и призвала порадоваться за нее. О новом возлюбленном танцовщицы, к сожалению, пока мало что известно:

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 14, 2018 at 12:28pm PST

«А вам какие мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с детства. Вот поэтому по жизни и не одна. И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства! Если сможете...»

Волочкова показала серию снимков с Михаилом. Можно увидеть, как красавица отметила День влюбленных. Пара устроила романтическую трапезу при свечах, правда, помимо лепестков роз, можно было заметить, что стол сервирован на троих.

Несмотря на то, что многие не верят в искренность чувств влюбленных, знаменитость все чаще публикует фотографии, где запечатлена с избранником. О личной жизни артистки часто ходят слухи, но в последнее время она не скрывает, что ее сердце занято.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 13, 2018 at 12:29pm PST

На новогодних каникулах Анастасия побывала на Мальдивах. На самолет ее провожал Михаил, который и встретил в аэропорту по возвращению. Балерина неоднократно просила пользователей соцсетей перестать злорадствовать. Но демонстрация идеальной жизни расстраивает завистников и Волочкова уже не в первый раз призывает оставить ее в покое – не заходить на ее страницу и не критиковать, поскольку ей неприятно читать негативные отзывы.

Источки: EVA.RU