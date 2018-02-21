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Несмотря на то что с момента развода Эштона Катчера и Деми Мур прошло уже больше шести лет, этот крайне непростой период в своей жизни 40-летний актер вспоминает до сих пор. В интервью Дэксу Шепарду он рассказал, что после расставания с актрисой отправился на северо-запад США, в Монтану, где в течение недели держал пост.

После развода я поехал в горы на неделю. Я ничего не ел, не употреблял алкоголь. Я не взял с собой ни компьютер, ни телефон. Я был там наедине с собой. У меня были только блокнот, ручка, вода и чай. Я написал о каждых своих отношениях, в которых я испытал злость или разочарование. А затем я перепечатал их отправил письма тем, кому они были адресованы, — рассказал он.

Справиться с тяжелым эмоциональным состоянием актеру помогло не только уединение, но и новые отношения. Вскоре после развода стало известно, что Катчер начал встречаться с Милой Кунис, а спустя два года у пары родилась дочь Уайатт Изабель. Второй ребенок супругов, Димитрий Портвуд, появился на свет в ноябре 2016 года. После рождения детей выходы этой голливудской пары в свет стали случаться все реже. Судя по всему, оба они от семейной жизни получают одно удовольствие.

A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk) on May 26, 2016 at 5:11pm PDT

Источник: spletnik