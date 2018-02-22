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Исследования, проведенные в 2013 году, показали, что женщины в группе кажутся привлекательнее, чем поодиночке. Этот психологический феномен назвали "эффектом чирлидерш". Австралийские ученые решили проверить, существует ли он на самом деле, пишет Business Insider.

Специалисты из Университета Флиндерса провели серию экспериментов. Участникам предлагали оценить привлекательность женщин на групповых и индивидуальных фотографиях. Добровольцы ставили более высокие оценки, если женщина на фото находилась не одна. При этом расположение лиц на фотографиях никак не влияло на привлекательность.

Результаты данной работы подтверждают наличие "эффекта чирлидерш". Это явление может объясняться тем, что мозг стремится усреднять черты лица всех людей на фотографии. Таким образом, люди не замечают мелкие недостатки на групповых фото. Ученые советуют брать с собой на свидания друзей, чтобы произвести впечатление на потенциального партнера.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download