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Прошедшие выходные стали одним из самых запоминающихся уикендов для Эмили Ратаковски — неожиданно для поклонников, и возможно даже для себя, модель вышла замуж. В субботу Эмили опубликовала свадебные фотографии в своем Instagram-аккаунте.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 23, 2018 at 1:32pm PST

Избранником модели стал 30-летний актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Pictures Себастьян Бир-Маклард. В фильмографию Брайана входят такие картины как «Натюрморт» (2006), «Бог знает что» (2014) и «Хорошее время» (2017) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Состояние Макларда оценивается в 11,7 миллионов долларов, а его рост составляет 180 см. Неплохой выбор!

A post shared by Sebastian Bear (@sebobear) on Feb 24, 2018 at 12:35pm PST

Предположительно, несколько недель назад Эмили рассталась со своим предыдущим бойфрендом, и с тех пор состоит в отношениях с Себастьяном. Свадебная церемония прошла в Нью-Йорке и Эмили, как настоящая феминистка, отказалась от традиционного свадебного платья. Вместо него невеста надела брючный костюм Zara и черную шляпку с вуалью. Себастьян также выбрал костюм, выполненный в одном из главных оттенков года.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 24, 2018 at 12:10pm PST

Источник: harpers BAZAAR