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С вас уже хватило жарких мимолётных романов, и вы стремитесь к серьёзным отношениям? Тогда вам точно не стоит пытаться заводить интриги с мужчинами этих типов – они просто не готовы к отношениям сами, чтобы они вам ни говорили.

Авантюристы

Перед ним чертовски трудно устоять – ведь он редкий красавчик, и к тому же обладает невероятной харизмой. При этом он не бабник и едва ли будет изменять вам – проблема в другом. В отношениях ему, скорее всего, будет попросту скучно, и, поскучав немного, он улизнёт куда-нибудь в горы. Или, того хуже, во что-нибудь вляпается.

Очень творческие мужчины

Актёры, музыканты, художники или писатели – у всех у них уже есть главное увлечение их жизни, и вы обречены оказаться на втором месте. Даже не надейтесь, что вы будете для него самым главным – эти люди буквально живут творчеством, и любимого вам придётся делить с его музой.

Холостяки по жизни

Даже если он очень хорош, пытаться затащить его в загс – совершенно бесполезная идея. Ему это попросту неинтересно и всё. С ним, конечно, очень удобно – ведь он не считает, что женщина ему что-то там должна. Но и он никому ничего не должен.

Дети в душе

Он ещё не вырос, и вырастет ли вообще – большой и спорный вопрос. Он навеки застрял в пубертате, сколько бы там ему ни было лет. А с вами просто очень удобно жить – и крыша над головой, и еда, и забота, да ещё и секс. Не жизнь – лафа.

Маменькины сыночки

У него, вообще-то, одна мама уже есть, но нужна ещё одна, с которой он будет спать и которую назовёт своей женой. Правда, для этого ей предстоит ещё помериться силами с мамой номер один, у которой к невестке самые жёсткие требования. Хуже того, что узнать его на начальном этапе чертовски сложно – они отлично маскируются под хороших мальчиков.

Бабники

Попасться на его удочку очень просто – он умеет быть очень обаятельным и покорять женщин за считаные секунды. Однако на большее он не способен, потому что одной женщины в этой жизни ему определённо мало. Его трудно обвинить в чём-то – ведь он сразу никому ничего не обещает. Но это не избавит вас от моральных страданий, если вас всё-таки угораздило в него влюбиться.

Источник: Femmie

фото: pixabay