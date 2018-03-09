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Бывает так, что человек декларирует любовь к партнеру, а на самом деле это не так. Словами это выражается примерно так: «Я не хочу, чтобы с ним случилось что-то плохое, но не чувствую к нему то, что должна». Или: «В конце концов, у нас общие дети». Или: «Мы можем просто дружить». Специалисты, видя односторонние чувства в паре, обычно проводят отдельные сессии с обоими партнерами, чтобы оценить серьезность проблемы. Как понять, что чувства невзаимны и вам пора что-то с этим делать?

Апатия

Люди, которые любят друг друга, с удовольствием ходят куда-то вместе. Им нравится радовать партнера и придумывать новые путешествия и варианты отдыха. А если так было раньше, а теперь нет, — может, тебя просто больше не устраивает его компания?

Дистанция

Любящие партнеры хотят быть ближе друг к другу: спешат домой с работы, с радостью ездят в отпуск, да и обычный совместный ужин приносит радость. Если дистанцию хочется увеличить, это плохой признак.

Физическая близость

Как правило, хорошие партнеры чаще занимаются сексом. Им нравится не только получать, но и доставлять удовольствие. Им интересно, что заводит другого и как можно улучшить и без того приятные интимные события. Если ты забыла, когда у вас был секс, стоит задуматься, а будет ли он еще?

Фокус

Любящие партнеры думают друг о друге, могут принести подарок без повода, всегда утешат, если другому плохо. Достаточно ли этого в твоих отношениях?

Ценность

Если в паре все хорошо, оба довольны, что смогли подобрать такого подходящего партнера. Оба ценят друг друга и считают большой любовью. А если ты для него лишь еще одна рыба в океане (или наоборот), все не так уж хорошо.

Уважение

Безусловная данность в хороших отношениях. Они уважают не только друг друга, но и выбор, умеют слушать, говорить и достигать компромисса, отлично работают в команде. Если же пара не вылезает из громких споров по мелочам, могут быть проблемы.

Проблемы в одной или нескольких сферах не обязательно значат, что у вас все плохо, но стоит присмотреться и начать исправлять ситуацию, пока не стало хуже.

Источник: Cosmopolitan

фото: pixabay