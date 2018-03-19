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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через два месяца. И во время подготовки к такому важному событию, паре нужно выполнить список обязательных дел. Одно из них — заключение брачного контракта. Королевская семья, имеющая одно из самых больших состояний в Европе, просто не может не инициировать подписание такого документа, каждый пункт которого лично утверждает королева Елизавета II.

Но, как сообщают инсайдеры, Гарри отказался от подписания брачного контракта c Меган Маркл. По словам одного из приятелей принца: "Гарри и думать не хочет о возможности развода. Он настроен на крепкие и долгие отношения".

Конечно, все верят в искренность намерений Меган — ради свадьбы с Гарри она даже сменила веру. Однако, у принца Гарри есть активы, которые следовало бы защитить. Так, состояние принца оценивается в $54 миллиона, тогда как состояние мисс Маркл — $7 миллионов. Заключение брачного контракта могло бы уберечь королевскую семью от судебных тяжб в случае развода.

Тем более, что за плечами 36-летней Маркл уже был один брак с Тревором Энджелсоном, продлившийся всего два года. Также по сообщениям инсайдеров, Елизавета II высказывала желание о подписании Маркл брачного контракта и потому, что была недовольна "либеральными взглядами" будущей жены ее любимого внука.

Источник: Hochu!