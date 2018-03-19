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Крупнейший в мире порносайт Pornhub учредил грант в размере 25 тысяч долларов, который достанется тому коллективу студентов, который предложит самое интересное и перспективное исследование.

"Чтобы поддержать важную научную работу, этот грант поможет найти новые решения, ответы и методы, с помощью которых мы будем находить ответы на текущие вопросы, касающиеся сексуальности человека", – цитирует пресс-службу порноресурса Life.

Бренд-менеджер Pornhub Александра Кляйн пояснила, что помочь в исследовании ресурс решил в связи со множеством вопросов, которые поступают от пользователей в сексуальный оздоровительный центр.

Заявки принимаются до 1 мая текущего года. Рассматриваться будут предложения студентов как медицинского и технического направления, так и социологического.

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