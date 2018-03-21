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Искусство жить – это искусство находить умные решения в самых сложных ситуациях, даже если кажется, что выхода нет. На тему супружеских измен исписано тонны психологической литературы, но каждая история имеет свою кульминацию и свое завершение. И несмотря на то, что измена – это серьезный человеческий проступок, в определенных случаях найти в себе силы простить остается единственно верным решением.

Для одних женщин неверность мужа – начало новой жизни, для других – стресс и травма на долгое время. Многое зависит от воспитания, норм поведения, религии. Для кого-то эмоциональная измена куда страшнее, чем измена физическая. Как говорят, отношения начинаются не с секса, а с того момента, когда ваши руки переплелись.

Однажды папу Римского спросили о его отношении к геям – и получили такой ответ: «Кто я такой, чтобы их осуждать?». Даже священный человек не готов винить геев, почему же тогда мы осуждаем кого-то за совершенные поступки?!

Ошибки совершают все люди, и такой ошибкой может быть не только измена, но и сам брак. Не всегда удается встретить достойного мужчину и построить с ним счастливую семью, приходится пройти множество испытаний, прежде чем понять ценность друг друга. Главное – определить: предательство это или измена?! Когда человек сменил работу, потому что ему на новом месте обещали большую заработную плату – это измена. Но если он не просто уволился, но еще и забрал с собой базу данных компании – это уже предательство. Разницу необходимо понимать, не стоит называть предательством все подряд. Однако с возрастом грань допустимости у женщины меняется. Сходил муж с друзьями в бордель через 20 лет совместной жизни или изменил с лучшей подругой через полгода после свадьбы – согласитесь, существенная разница. Если муж единожды оступился, на это можно закрыть глаза, но если он практически на две семьи живет – такое предательство терпеть даже во благо семьи и детей невозможно.

Источник: JLady.ru

фото: pixabay