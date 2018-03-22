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Традиционно общество поддерживает брак по любви, брак по расчету осуждается, но негласно оба института брака очень популярны в современном обществе. При упоминании брака по расчету, как правило, возникают негативные мысли и представления: это аморально, а как же чувства и любовь? Но нет никаких гарантий, что сложится удачно брак по расчету или брак по большой и счастливой любви.

Бывает, что первая любовь и счастливый брак складываются удачно, долговечно, и это здорово. Отлично, если все складывается гармонично, дети растут и радуют родителей, дом — полная чаша, близкие здоровы, а любовь греет сердца. Но бывает и по-другому, любовь проходит, остается привычка и привязанность, благодарность, если ее и уважение сохранили.

Для одних брак без любви априори не возможен, для других брак без материальных благ обречен на развод. Чувства, как правило, накрывают нас с головой, а потом уходят. Пока вы молоды и влюблены, и рай в шалаше достаточен, но с возрастом приоритеты и социальный статус меняются, хочется большего, в том числе и денег. Страстная любовь проходит, а чувство голода остается каждый день. В кошельке пусто, за аренду квартиры платить нечем, а в холодильнике один плавленый сырок. Влюбленность и страсть надо поддерживать каждый день, в противном случае материальные проблемы и быт разрушат брак.

В финансовом плане брак по расчету более стабилен, чем брак по любви: когда персональное будущее определено, оно понятно и осязаемо, а будущее детей спланировано на годы вперед и не приходится отвечать на вопрос, где взять денег. Девушка, женщина мечтает об умном, красивом, успешном и богатом избраннике. Однако либо такие мужчины уже заняты, либо избранник не тот, который был в мечтах. Приходиться делать выбор: либо страстная любовь с неопределенным будущим, либо семья без романтики и страстных чувств.

Брак по любви

Любовь — крепкое чувство, наполненное нежностью, сердечная привязанность мужчины и женщины. Она предполагает полное растворение в партнере, мотив всегда быть рядом, видеть партнера милым и романтичным. Любовь формирует радость и счастье, если она взаимна, и, наоборот, приносит горе и негативные переживания, если не взаимная. В любви, как правило, проявляются гармоничные сексуальные отношения. Для многих людей любовь — самое важное чувство в жизни.

В счастливом браке по любви гармония и счастье сопровождают союз мужчины и женщины, но этого мало для того, чтобы семейная жизнь была счастливой. Супругам предстоит день ото дня работать над своим семейным счастьем. Необходимо принимать своего мужчину таким, какой он есть, с его достоинствами и отрицательными качествами, необходимо проявлять терпение к личностным качествам друг друга.

Если брак состоялся по любви, это еще не гарантия того, что в семейной жизни не будет конфликтов. Конфликт — это столкновение интересов. Мужчина и женщина разные, воспитание и образование разные, разный социальный статус, поэтому проявление конфликтов неизбежно. Нужно уметь слышать и слушать супруга, научиться не разжигать большого конфликта из маленького пустяка. Нужно научиться прощать и идти на компромисс, когда это нужно. Брак по любви основан на верности, доверии супругов, не должны появляться мысли, чтобы завести любовника или любовницу. Доверие — это основа брака. Муж и жена целиком и полностью должны доверять друг другу. И в награду за все вы получите семейную жизнь — долгую, наполненную счастьем и любовью.

Брак по расчету

Негативное отношение к бракам по расчету исходит из трактовки самого слова «расчет». Обычно под словом «расчет» подразумевается только материальный расчет, когда один из супругов выбрал другого благодаря материальному благополучию, где не интересуются другими качествами, главное чтобы партнер (он/она) был материально обеспечен. Это всего лишь один из вариантов расчета.

Не всегда в браке по расчету главное — деньги и другие материальные блага (дом, квартира, машина). Иногда женщина ищет духовно богатого мужчину или физически крепкого, чтобы продолжить свой род, просто сменить фамилию и покинуть родительский дом. Это тоже брак по расчету, а не по любви. Любовь также может возникнуть в браке по расчету, если супруги симпатичны друг другу, уважают друг друга и в сексе у них все хорошо. От грамотного расчета до любви всего один миг. Одни люди считают, что брак по расчету аморален и обществом осуждаем. Другие считают, что лучше брак по расчету, а любовь сама придет со временем.

Снято много фильмов, сериалов, написаны сотни книг, где главная героиня выходит замуж за пожилого и нелюбимого мужчину. Конечно, могут быть исключения, когда избранник молод, красив и знаменит. Богатство будущего супруга женщин притягивает, как магнит, и мотивирует заключить брак, не боясь прожить в «золотой клетке», дав безбедное будущее себе и своим детям. Иногда брак по расчету оказывается более крепким и длительным, чем брак по любви. Когда количество бытовых проблем растет, романтика исчезает. Деньги дают уверенность в будущем, дают нам свободу и независимость от многих проблем. Когда любишь, решение принимаешь сердцем, а не разумом, а когда есть расчет, мужчина и женщина трезво оценивают ситуацию.

Брак по расчету становится ошибкой, когда ради денег женщина готова идти на уступки, ломать свои принципы и требовать сумочку, шубу, шикарный автомобиль, дети тоже служат причиной получения денег. Муж начинает понимать, что секс и дети являются лишь способом получить деньги, — и подает на развод.

Как быть счастливой в браке по любви или браке по расчету? Решайте сами сердцем и разумом, будьте честны с собой. Чем покорил вас ваш избранник? Умом, красотой, добротой, достоинством, перспективой или материальным положением и деньгами? Любовь — чувство взаимное, нужно его оберегать и работать над своим счастьем каждый день. Жизнь полна компромиссов, и, выбирая ту или иную дорогу брака, вы несете ответственность прежде всего перед собой.

Текст: Роман Таланов

Источник: COSMOPOLITAN

фото: pixabay