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Конечно, здорово изучить тело партнера как свои пять пальцев. Но еще лучше, когда думаете, будто знаете все, обнаружить на его теле такие чувствительные точки, о которых раньше и не задумывались. Сверьтесь с нашим списком: возможно, найдете что-то новое. Подсказка: эти зоны чувствительны и у мужчин, и у женщин, так что эти знания пригодятся вам обоим.

Сверхчувствительный контур губ

Где спрятан секретный передатчик удовольствия? Под тонкой кожей вокруг губ. Эта зона полна нервных окончаний, но мы при поцелуе чаще концентрируемся на самих губах. Проведите кончиком языка по границе своих губ, словно контурным карандашом — вы почувствуете легкое покалывание, даже легкую щекотку.

Во время поцелуя попробуйте такой трюк: целуете любимого как обычно, потом легонько проводите кончиком языка по контуру его верхней губы. Снова целуете его — и проводите по контуру нижней губы.

Сексологи обещают, что подсознательно мужчина свяжет это с тем, как вы проводите языком по контуру головки его пениса.

Боковая тропа

По бокам от нижней части грудной клетки до бедер бежит мощный нерв. Если его стимулировать, приятные ощущения отзовутся в вашем клиторе или мужском члене. Прикосновение к этой области рефлекторно заставляет отзываться мышцы тазового дна и у мужчин, и у женщин, и возбуждение нарастает.

Осторожно: эти зоны чувствительны к щекотке, поэтому проводить по ним надо довольно плотно, а ни в коем случае не легким касанием. Начните с одного бока, там, где кончаются ребра. Можете гладить эти места, можете чередовать поцелуи (но прижимайте губы плотнее, чем обычно) с легкими покусываниями, постепенно продвигаясь к тазовым костям.

Эта ласка несет двойную выгоду: это не просто приятно, но еще и создает напряжение в нужных мышцах, и оргазм обещает быть ярче, чем обычно.

Копчик

Это рудиментарное напоминание о хвосте просто напичкано нервными окончаниями. Чтобы выжать из него максимум пользы, подарите друг другу эротический массаж.

Начните разминать спину с лопаток. Когда дойдете до поясницы, переключитесь на более мягкие прикосновения. Легонько водите пальцами по спирали вокруг копчика. Эта область настолько восприимчива, что пошлет сладкую дрожь по всему телу.

Можно водить здесь языком, щекотать волосами или аккуратно почесывать ноготками.

Волшебные точки на бедрах

Один из самых чувствительных нервов в организме находится в верхней части внутренней поверхности бедер. Его лучше оставить на десерт, чтобы партнер уже успел нагулять сексуальный аппетит.

Оближите палец (влага усилит ощущения) и медленно проведите им от середины внутренней поверхности бедра к верху. Затем проследуйте по тому же пути языком.

Поскольку кожа здесь очень нежная, важно смотреть, как реагирует на эту ласку партнер.

Если он дернулся — вы задели точку, восприимчивую к щекотке. Тогда надо загладить вину: крепко поцеловать его в этом месте. (Это вообще полезный прием, который работает на вас обоих и помогает снять неприятные ощущения, если вы сделали друг другу щекотно).

Когда он гладит вас в этих местах, вы можете заметить, как учащается ваше дыхание и возникает ощущение «войди же в меня скорее». А все потому, что нервные окончания в этой области связаны с половыми органами и посылают в мозг сигналы удовольствия.

Послушайтесь ощущений и переходите уже от прелюдии к делу.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay