Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете (2)

фото

Woman | 30 мая 2018 года, 09:40

Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс дал пассажирам рекомендации по избежанию сексуальных домогательств на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

В первую очередь, по словам Гейтса, необходимо держать подлокотник кресла опущенным на протяжении всего перелета, а также никогда не смешивать снотворные препараты с алкоголем.

При покупке билета лучше выбирать места у прохода, чтобы большую часть времени находиться на виду у членов экипажа и других пассажиров. Эта рекомендация особенно актуальна для родителей, путешествующих с детьми.

Кроме того, если действия рядом сидящего человека вызывают подозрение, необходимо срочно сообщить об этом экипажу и попросить о перемещении на другое место.

По данным ФБР, в большинстве случаев обвинения в домогательствах предъявляются мужчинам, а жертвами становятся женщины и несовершеннолетние.

В декабре 2017 года индийская актриса стала жертвой домогательств со стороны мужчины средних лет. Это произошло в самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбай. 17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 2
Светлана24 минуты назад
Есть вааааще безотказный способ избежать домогательств! Где бы то ни было. Намажься дерьмом - и к тебе на метр никто не подойдёт!
И в самолете будешь сидеть одна /один/ на трех сиденьях!
Ответить
Игнат13 минуты назад
Светлана, как всегда, очень остроумна. Есть люди, кому и мазаться незачем. Сами по себе кучка дерьма! Особенно в правительстве.
Ответить