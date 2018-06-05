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Все просто: есть он — такой, какой есть. И есть вы — такая, какая есть. Вам или хорошо вместе, или надо разойтись. Причем лучше до того, как вы взяли ипотеку и родили троих детей

Для тех, кто в поиске

Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. А тот, кто принимает себя таким, какой он есть, живет вкусной, полноценной жизнью, несмотря на все возможные житейские проблемы.

Если вам с мужчиной некомфортно на первом, втором, третьем свидании, не назначайте четвертое. В первые встречи мужчина показывает себя наилучшим образом, и если вам уже неприятно находиться с ним рядом, ничего хорошего из этих отношений не выйдет.

Что касается молодых, успешных и красивых женщин, которые не могут найти себе пару, потому что у них, мол, планка высокая, — это неспособность к отношениям и страх перед ними.

Если вы хотите выйти замуж, вам надо перестать об этом думать. Это то же самое, что и желание иметь куклу на капоте, фату и остальное дерьмо. У здоровых людей ситуация выглядит немного по-другому. Первое — у них есть потребность любить. С этой потребностью любить они находят мужчину, который их любит.

Никогда не надо общаться с женатыми мужчинами. Рыбой торгуют в рыбном магазине, мясом — в мясном. Не теряйте времени. Женатому мужчине не нужна жена, у него дома одна уже есть.

Для тех, кто в отношениях

Если вы хотите замуж, встречаетесь или даже живете вместе уже полгода-год и ничего не происходит, надо спросить один раз, хочет ли он семью и свадьбу. Если мужчина не готов создавать семью, значит, пришла пора с ним попрощаться. По-хорошему, конечно. Типа «я очень тепло к тебе отношусь и буду продолжать в том же духе, но подальше от тебя».

Любая — и я подчеркиваю это — любая женщина, которая годами сидит дома и занимается только хозяйством и детьми, деградирует. Это неизбежно. И в конце концов мужчине становится скучно с женой, он начинает считать ее глуповатой, а там и до развода полшага. И заметьте: изначально мужчина ни на чем не настаивал, это женщина с радостью и хлопая в ладоши решила сидеть дома.

Если он вас напрягает, просто расстаньтесь с ним. Не бойтесь остаться одна. Ни один мужчина в целом свете не стоит того, чтобы ломать себя, прогибаться под него, пренебрегать своими желаниями и потребностями. Ни один.

Все просто: есть он — такой, какой есть. И есть вы — такая, какая есть. Вам или хорошо вместе, или надо разойтись. Причем лучше до того, как вы взяли ипотеку и родили троих детей.

Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история. Валите. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях.

Для всех

Всю жизнь на цыпочках не простоишь, а разочаровываться всегда больнее, чем изначально показать себя настоящую. Люди, которые не любят себя, не могут любить друг друга, поэтому пары счастливой у них тоже быть не может.

Надо с головой разбираться, а не с женихами. Когда женщина говорит: «Я любила», — это часто история не про любовь. Это история про драгдилера, который поставляет ей необходимые страдания. А здоровая любовь — это про то, насколько ты счастлив.

Если вам не нравится, как он к вам относится, делает что-то неприятное, вы говорите ему об этом один раз. Если дело не меняется — до свидания. Нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет.

Источник: Михаил Лабковский

фото: pixabay