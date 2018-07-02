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Судя по статистике, чемпионатом мира по футболу интересуются не только мужчины, но и женщины. 43 % женщин в возрасте от 18 до 30 лет с удовольствием смотрят матчи и болеют за любимых футболистов.

Специально для любительниц футбола и красивых мужчин дейтинг-сервис Badoo подготовил подборку футболистов, двойников которых женщины чаще всего ищут в приложении, используя функцию «Двойники».

Заслуженное первое место — у португальца Криштиану Роналду, следом идет россиянин Федор Смолов, а замыкает тройку лидеров капитан сборной Аргентины Лео Месси. На четвертом месте горячий испанец Серхио Рамос, далее идут Роман Зобнин и исландец Гильфи Сигурдссон, а завершает чарт французский нападающий Оливье Жиру.

Функция «Двойники» стала доступна пользователям приложения в прошлом году: благодаря специальному алгоритму можно искать похожих людей в базе зарегистрированных пользователей Badoo (на данный момент их 390 млн человек по всему миру). Процедура максимально проста: в строке поиска нужно ввести имя известной личности (например, любимого футболиста) или выбрать фаворита из предложенных системой.

Также в Badoo есть поиск двойников друзей. Если выбрать эту опцию, вместо фото знаменитостей появятся лица ваших знакомых из соцсетей.

Источник: Glamour