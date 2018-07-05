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Про женские похождения думать как-то не принято. Девочки у нас до сих пор бегают в дамскую комнату исключительно носик пудрить, а потому и измены в большей степени записывают в приоритетно мужские заскоки.

Текст: Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Популяризация женской измены

Но мир меняется, и вот уже социальные паблики массово шутят на тему популяризации женской неверности: дескать, нынче у молодых людей куда больше шансов встретить слона на центральной улице, чем верную спутницу. И тут же сводку законов или «инструкцию по применению» предлагают, где советуется ни в коем случае свою пассию одну не оставлять, с друзьями-мужчинами не знакомить, надолго от нее не уезжать. Даже быстрая ходьба вечерком в магазин за чипсами тоже может катастрофой обернуться: а вдруг не дождется?!

Помните чудесную историю про мужчину, решившего однажды продать свою корову, что молока не давала? Так он ее нахваливал, что стало жаль с таким сокровищем расставаться, а потому поволок он свое парнокопытное обратно в родные стены. Так и в жизни случается, когда верность спутнику хранится не потому, что «изменять плохо», а потому что ценность самого спутника для человека очень высока.

Будь своя корова немного увядающей, с рогом обломанным и без молока сто-лет-в-обед, но зато любимая, родная и бесценная, и то конкуренцию ей вряд ли кто-нибудь составить может. Даже гипотетически.

Измена как компенсация

У женщин же, за которыми (и снова мы к этой аналогии про коров) стадо быков жаждущих не бегало, а взяла она на привязь и вовсе того, кто случайно отбился, обязательно спустя время под ложечкой сосать начинает.

Вот жила она с мужем, ухаживала за ним и домом, парочку детей родила – и было все спокойно, потому как иного не знала. А тут неожиданно на нее обратил внимание красивый мужчина, и статус замужней женщины его не колышет: бегает-добивается, подарками засыпает, компот комплиментов в уши заливает. Ну и как тут не возрадоваться!

Естественно, что образ спящего на диване мужа, который и пальцем-то никогда особо не шевелил ради ухаживаний, явно начинает проигрывать.

И тут уже женские сомнения и – ой, мамочки! – разные там фантазии начинают напоминать систему светофора: красный сигнал уверенности, что «измена вообще не про меня», начинает плавно перемещаться в сторону желтого. Желтый свет еще не позволяет бедняжке стремглав во все тяжкие пуститься, но зерна «а что, если…» уже сеет. И вот она начинает размышлять: и что жизнь у нас одна-единственная и второго шанса не будет, и что «так за мной никто и никогда».

При этом самолюбие все тешится и тешится под напором комплиментов и уверений, что муж, небось, такое сокровище исключительно на руках носит и бриллиантами с ложечки кормит. А бедный муж, пребывающий не в курсе, все что-то требует, просит: рубашки ему, видите ли, погладь да супа побольше в тарелку налей. Вот и вся романтика, на фоне которой собственное увядание и ненужность становятся практически осязаемыми. Вот и включается порой у некоторых дам уже зеленый сигнал светофора.

Природа женской измены

Природа женских и мужских измен, как бы мы ни старались вещать о равноправии, всегда будет разной. Лишь у слабого процента мужчин фоном отдают чувства и эмоции при слиянии с «чужеродным» телом, а вот у женщин таких примеров, где «Вася, я ваша навеки!», хоть ложкой жуй.

Например, еще одной причиной для хождения по левому борту у женщин может стать самое банальное несовпадение языков любви с мужем, когда он изначально разговаривал с ней языком обещаний, выраженных в словах, а она понимает исключительно язык помощи и презентов. Или слушает ушами в то время, как из партнера-молчуна клещами лишнее признание в любви даже после лохматого юбилея не вытащить. Вот с годами и формируется у нее ощущение некотируемости да ненужности, а тут раз – и возможность почувствовать себя желанной появилась.

Отомстила телом

Конечно, еще случаются измены формата баш-на-баш – казалось бы, самые противоестественные и не особо приятные. Когда женщине от обиды на изменяющего супруга срывает крышу, и она выходит на улицу в буквальном смысле, чтобы схватить любого, кто под руку подвернется. При этом большинству после свершения возмездия обычно становится еще хуже и противнее. По сути, женская измена, как, впрочем, и мужская, – действие губительно-неприятное во всех отношениях. Напоминает она всегда выброс в мусорку отличной вещи, которую просто лень чинить, потому как нужно время, чтобы искать детали на замену, полировать да мыть лишний раз, а еще, что самое страшное, просто потому, что есть такая возможность – не чинить, а взять и купить новую. Да и конец такой истории у всех всегда разный, чаще – нехороший.

Источник: SUN Mag

фото: pixabay