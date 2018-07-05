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О летнем интересе людей к сексу и флирту заявили сотрудники госпиталя в Бостоне, а помогли им сделать такой вывод специалисты из Гарвардской школы здравоохранения.

Им удалось постановить, что солнечные лучи и повышение температуры воздуха отражается на либидо человека. Согласно их опыту, люди во время жарких месяцев года будут испытывать повышенное сексуальное желание. Это связано с тремя факторами.

Солнечный свет влечет за собой выработку серотонина, поднимающего настроение человека и в целом вызывающего ощущение удовольствия.

Солнечные лучи при воздействии на кожу понижают уровень мелатонина, который производится в организме исключительно вечерами и ночью. Именно этот гормон влияет на состояние сонливости. Медики говорят, что мелатонин также может снижать либидо. Таким образом, сексуальное желание в зимние месяцы заметно уменьшается.

Либидо летом может повышаться и по биологическим причинам. Так, когда тепло люди больше времени проводят на свежем воздухе, что также увеличивает сексуальное желание. Важно и то, что летом на людях мало одежды, а девушки часто выставляют напоказ свои привлекательные места.

Источник: C-IB.ru

фото: pixabay