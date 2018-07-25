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Солнце, лето, а может, и пляж с морем — отличное время, согласись! И с либидо все в порядке, в том числе благодаря выработке витамина D и серотонина, которые способствуют появлению желания. В общем, дело за малым: заняться сексом, да так, чтобы запомнить его надолго! Вот несколько рекомендаций специалистов об интиме в летний период.

1. Включи воображение

Представь, что вы занимаетесь сексом на борту шикарной яхты посреди океана, прочувствуй эту сцену. Или любую другую, если, например, боишься морской болезни.

2. Охладись

Любимую секс-игрушку из стали или стекла можно положить на 10 минут в холодильник, чтобы получить совершенно новые ощущения.

3. Не вытирайся

После душа можно не брать полотенце. Пройди в спальню в мокрой майке и покажи партнеру, на что ты способна!

4. Ходи по дому в одном белье

И при этом делай какие-нибудь домашние дела. Надолго его терпения не хватит!

5. Попроси сделать тебе массаж

Не забудь взять массажное масло. Когда расслабишься, можешь порадовать массажем и его.

6. Отметь 31 июля день оргазма

Этот праздник учрежден в Великобритании в 2001 году. Отличная возможность провести день, не вылезая из постели!

7. Найди путь во тьме

Представьте, что вы в палатке, на улице ночь, у вас есть только фонарик… и поищите новые эрогенные зоны на теле друг друга.

Источник: COSMOPOLITAN

фото: pixabay