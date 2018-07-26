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За свое счастье и отношения нужно бороться – так кричит подруга, советует мама и страницы глянца. И действительно, нет ничего страшного в том, чтобы таки сделать этот первый шаг, первой заявить о своих чувствах, первой раскрыться и продемонстрировать свою заинтересованность. Но все всегда хорошо в меру, как и ложка – к обеду. И часто первый шаг молодые барышни путают с полной инверсией ролей в отношениях.

Текст: Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Многие сейчас готовы зубами грызться за мужчину, конкурировать с соперницами и доказывать, что таких щей-борщей, как у нее, он точно больше нигде не найдет. Тем временем главный приз этой борьбы, в смысле мужчина, берет в руки рупор и скачет вокруг дамы да советы только раздает: докажи свою любовь, поменяйся ради меня, ломай привычки, и вообще мне мама делала винегрет с майонезом, а не с маслом! Чем глубже в лес, тем хуже: за мужчину борются с любовницами, отбивают всеми силами, хитростями и умениями, ломают устои, привычки и даже характер, ведь ему нужна щи-варящая – и при этом также много-работающая, худеют-толстеют, перекрашиваются, чем бы дитя ни тешилось! А чего ради это все? Чтобы удержать этого волшебника в отношениях!

Инверсия ролей в семье

Смена ролей – вещь безобразная, гарантирующая женщине лишь одно – быть обреченно несчастной. За отношения действительно нужно бороться, но желательно именно мужчине! Пока женщины в борьбе ломаются и портятся, мужчины, вопреки всем испытаниям, крепнут и закаляются. Потому что так задумано природой. Вожаком в стае не рождаются, а становятся – и заодно забирают себе лучшую самку, ведь заслужили. Где же это видано, чтобы волчицы пасть драли за плюгавую гиену? Можно, конечно, сейчас львов в прайде припомнить, где работает на охоте исключительно женская часть, но ведь и самка, простите, но не ляжет под слабого: сначала в боях с каждым докажи, что сильнейший и заслужил, а только потом – щи-борщи да детеныши.

За двумя зайцами

А ведь бывает еще хуже, когда встречаешь, казалось бы, того самого почти идеального, как с собственных мыслей списанного, а тут раз – и оказывается, что не только ваш глаз на красавца этого положен. А метят в его сторону и другие, не менее симпатичные – а у них ноги-то какие! Или еще интереснее поворот случается, когда на фоне такой чужой женской активности вам вдруг внутренний голос нашептывает: ой, неспроста-то на него такой спрос, видать, нашла ты самородок золота. Прямо торгово-рыночные рефлексы загораются: там, где куча народа, надо ведь обязательно ужиком протиснуться сквозь дыры и поглазеть, а что там такое интересное раздают.

И вот начинает наша героиня неистово изворачиваться да доказывать этому парню-нарасхват, что она лучшая во всем по сравнению с той мымрой. А он, довольный, переходит от шоколадного мороженого к ванильному, еще и в открытую, со спокойной совестью, и лишь подбадривает: давайте больше, ублажайте лучше. А две, если не больше, горемыки на собственную гордость не то что пятками наступают, а уже в принципе не помнят, что это такое. Благо своим поведением еще сильнее умасливают его самооценку, и даже если этот принц на самом деле всего лишь так-себе-мужчинко, то теперь в женских и собственных глазах не меньше чем король. Еще бы: такая битва, такой эпик!

Кто во главе сражения

В этот самый момент все же стоит остановиться и задуматься, что же с вами не так. Наплевательское отношение к своему достоинству разрешает и остальным плевать в вашу сторону. Состязание мужчин за ваше внимание – это битва волков, где должны проиграть гиены. А битва женщин за мужское внимание – это противоестественный резонанс. Интерес к таким дамам гаснет сразу же после исчезновения соперницы. Софиты погасли, гастроли закончились, ждем нового сезона.

Одним словом, бороться за мужчину, который еще не определился или, наоборот, уже мечтает свалить, – дело совершенно неблагодарное. А у нас получается все наоборот. Чем порой громче кричит мужчина: «Меняйся!» – тем женщина под звуки дудки быстрее подстраивается и еще больше стелется ему под ноги, не осознавая, что мужчина таким образом тешит свое самолюбие. Если он борьбу свою сам не начал – значит, ему априори неинтересно добиваться этой женщины, она сама ему неинтересна. Сколько ни меняйся, мила ему не будешь. Это прямо непреложное правило обычного выбора. Потому что единственное, что женщину ждет в конце борьбы за отношения, – это растоптанная гордость и ощущение ненужности. Счастливый брак – это мужчина, который добивался, и женщина, которую ценили и ценят.

Источник: Sun Mag

фото: pixabay