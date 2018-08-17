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Существует масса признаков, по которым женщины пытаются определить, как мужчина будет вести себя в постели: в первую очередь, нас интересуют темперамент и размер мужского достоинства.

К счастью, предыдущие поколения женщин уже создали и проверили массу теорий, которые до сих пор пользуются популярностью. Более того, на помощь к нам приходит наука, готовая связать воедино внешность, поведение и сексуальные особенности мужчин.

Темненькие или светленькие?

Нет точных научных данных относительно того, как связаны цвет волос и сексуальная активность. Однако у женщин есть на этот счет сложившееся мнение: зачастую брюнеты и рыжие оказываются искусными любовниками, в то время как от блондинов не стоит ожидать в постели фигур высшего пилотажа.

Судить о темпераменте можно, исходя и из качества волос: для мужчин с мягкими волосами характерна пониженная сексуальная активность, а для обладателей густой и жесткой шевелюры – повышенная.

Планета обезьян

Самыми страстными любовниками, согласно одному из недавних исследований, являются мужчины, обладающие обезьяньей фигурой – коренастые, крепкие и невысокого роста: то есть максимально похожие на наших дальних родственников. Для этого был введен специальный термин примативность от слова приматы. Так же показателем темперамента является повышенная волосатость.

Остаться с носом

Нос уже давным давно стал самой обсуждаемой частью мужского тела. На основе его формы и размера женщины стремятся определить, каким достоинством природа наградила мужчину. Существовала даже отдельная теория относительно горбинки – по ее форме и расположению предполагалось угадать сексуальные пристрастия и даже диаметр полового члена. Однако исследования не подтвердили ни одно из предположений. Что касается размеров носа, то некоторую закономерность проследить все-таки можно: если он большой и массивный, то и есть большая вероятность, что внушительными размерами обладает и член.

Крупные и четко очерченные губы являются верным признаком того, что тебе повезло встретиться с талантливым любовником, которого природа щедро наградила разного рода достоинствами. Если же губы твоего нового знакомого узкие и твердые, отношения лучше оставить дружескими.

Вашу ножку!

Размер мужской ступни, так же как и размер носа, долгое время не давал покоя женскому воображению.

Считалось, что чем больше нога, тем больше мужское достоинство, однако современные исследования опровергли эту версию и доказали, что никакой связи в данном случае не существует. Однако сделать вывод о сексуальном темпераменте можно, исходя из длины ног: чем они короче, тем выше сексуальная активность мужчины.

источник: segodnya.ua