Несколько лет назад в New York Times появилась статья «Чтобы влюбиться в кого угодно, сделайте это» (To Fall in Love With Anyone, Do This). Мэнди Лен Катрон, автор статьи, ссылается на исследование The Experimental Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings Артура Арона, проведённое в Университете Стоуни-Брук.

Как это часто случается, когда психологические исследования попадают в средства массовой информации, они теряют некоторые нюансы. Настоящей целью исследования с тестом из 36 вопросов было не помочь людям влюбиться, но сделать их ближе друг к другу.

В исследовании Артура Арона студентов колледжа попросили сыграть в игру, в которой они читали инструкции на 36 карточках, разделённых на три части, и выполняли их. На каждую серию вопросов им дали по 15 минут, но они не обязаны были отвечать на все 12 вопросов в каждой части. Кроме того, не всем хватило партнёра противоположного пола: в эксперименте было больше девушек.

Единственным доказательством хоть какого-то влияния этих вопросов на возникновение любви был тот факт, что через месяц пара участников эксперимента, не знакомых до этого, поженилась

Доктор Илэйн Арон говорит, что эти вопросы с тем же успехом можно использовать для сближения с друзьями. Отвечайте на них вместе, и ваша близость будет увеличиваться от вопроса к вопросу. Помните, что вам не обязательно отвечать на каждый вопрос, но чем больше вы раскроете, тем ближе станете.

1. Если бы можно было пригласить абсолютно любого человека, кого бы вы позвали на ужин?

2. Вы бы хотели стать знаменитым? В какой сфере?

3. Прежде чем позвонить, вы продумываете, что будете говорить? Почему?

4. Что для вас значит «идеальный день»?

5. Когда вы последний раз пели для себя? А для кого-то ещё?

6. Если бы вы могли дожить до 90 лет и последние 60 лет сохранять либо ум, либо тело 30-летнего, что бы вы выбрали?

7. У вас есть предположение или предчувствие насчёт того, как вы умрёте?

8. Назовите три вещи, в которых, как вам кажется, вы с партнёром похожи.

9. За что вы больше всего благодарны в жизни?

10. Если бы вы могли изменить что-то в том, как вас воспитали, что бы вы изменили?

11. За четыре минуты расскажите партнёру историю своей жизни настолько подробно, насколько получится.

12. Если бы вы могли проснуться завтра утром и получить любое качество или способность, что бы это было?

13. Если бы кристальный шар мог рассказать правду о вас, вашей жизни, будущем или о чём-то ещё, что бы вы спросили?

14. Есть ли что-то, чем вы давно мечтаете заняться? Почему до сих пор не занимаетесь?

15. Назовите самое большое достижение в вашей жизни.

16. Что вы больше всего цените в дружбе?

17. Назовите ваше самое дорогое воспоминание.

18. Назовите самое ужасное воспоминание.

19. Если бы вы знали, что скоро умрёте, что бы вы изменили в своей жизни? Почему?

20. Что для вас значит дружба?

21. Какую роль в вашей жизни играет любовь и привязанность?

22. Назовите пять положительных качеств своего партнёра.

23. Насколько тёплая и дружная ваша семья? Вы чувствуете, что ваше детство было счастливее, чем у других людей?

24. Какие у вас отношения со своей матерью?

25. Придумайте по три правдивых утверждения, которые начинаются на «мы». Например: «Мы оба в этой комнате чувствуем себя…»

26. Закончите предложение: «Я хочу, чтобы у меня был кто-то, с кем можно разделить…»

27. Поделитесь чем-то, что, по вашему мнению, должен знать о вас партнёр.

28. Расскажите, что вам нравится в партнёре. Будьте честны, это должно быть что-то такое, что вы бы не сказали малознакомому человеку.

29. Поделитесь смущающей историей из своей жизни.

30. Когда вы в последний раз плакали перед другим человеком? А в одиночестве?

31. Скажите партнёру, что вам уже в нём нравится.

32. Есть ли что-то слишком серьёзное, чтобы над этим шутить? Если есть, то что это?

33. Представьте, что вы умираете и ни с кем не можете поговорить. О каких несказанных словах вы бы больше всего жалели? Почему вы до сих пор не сказали их?

34. Ваш дом загорелся, и после того, как вы спасли всех членов семьи и домашних животных, у вас есть возможность спасти что-то из вещей, но только одно. Что это будет? Почему?

35. Смерть кого из членов вашей семьи вас больше всего расстроит? Почему?

36. Расскажите о своей проблеме и спросите партнёра, как бы он решил её. Пусть он аналогичным образом поделится своей проблемой и выслушает ваш способ её решения.

Отвечайте на эти вопросы вместе или, если у вас пока нет партнёра или друга, с которым хочется стать ближе, задайте их себе. В первом случае это поможет вам сблизиться, во втором — откроет новые грани личности.