Ученые: cредиземноморская диета снижает риск импотенции на 40%
Woman | 30 августа 2018 года, 09:55
Немецкие ученые доказали, что средиземноморская диета помогает мужчинам не терять эрекцию до 70 лет. Дело в том, что здоровое питание положительно влияет на мужское здоровье и сокращает риск импотенции на 40%. Результаты исследования показали, что здоровая диета в среднем возрасте может значительно продлить сексуальную функцию.
Медики утверждают, что девять столовых ложек в неделю оливкового масла помогает мужчинам побороть эректильную дисфункцию. Также в рационе здорового мужчины должны присутствовать бобы, овощи, рыба и мясо птицы. Кардиологи также обнаружили, что мужчины, которые следовали этой диете, имели более высокий уровень тестостерона.
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Источник: Vlad Time
фото: pixabay