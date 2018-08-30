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Немецкие ученые доказали, что средиземноморская диета помогает мужчинам не терять эрекцию до 70 лет. Дело в том, что здоровое питание положительно влияет на мужское здоровье и сокращает риск импотенции на 40%. Результаты исследования показали, что здоровая диета в среднем возрасте может значительно продлить сексуальную функцию.

Медики утверждают, что девять столовых ложек в неделю оливкового масла помогает мужчинам побороть эректильную дисфункцию. Также в рационе здорового мужчины должны присутствовать бобы, овощи, рыба и мясо птицы. Кардиологи также обнаружили, что мужчины, которые следовали этой диете, имели более высокий уровень тестостерона.

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Источник: Vlad Time

фото: pixabay