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Если вы верите в астрологические прогнозы, то вот, что говорят специалисты о самых крепких союзах, опираясь на гороскопы.

5 место – Лев и Близнец

Эта пара может преодолеть любые трудности, и всегда будут вместе. Льву важно, чтобы его хвалили, а Близнецы могут с легкостью это делать. Эта пара идеально находит общий язык друг с другом. И, главное, Лев будет всегда примером для Близнеца, что благоприятно скажется на его карьере. Телеведущий Дмитрий Борисов пока так и не встретил спутницу жизни, которая станет его супругой. Не исключено, что скоро он расстанется с холостяцкой жизнью.

4 место – Водолей и Овен

Эта пара – одно целое, и являются для окружающих олицетворением любви. Их чувства длятся бесконечно, ведь пара прекрасно дополняет друг друга. Мягкость Водолея и упрямство Овна позволяет этому союзу двигаться вперед и достигать успеха во всех сферах жизни. Анастасия Заворотнюк – Овен, а ее супруг Петр Чернышев – Водолей. Они поженились в 2008-м году. До этого у них были браки, но встреча друг с другом изменила их жизнь.

3 место – Телец и Рак

Эти люди действительно созданы друг для друга, они настолько идеальны, что являются объектом зависти для многих окружающих. Рак не умеет подстраиваться под других людей, а Телец этого и не требует, все в отношениях его будет устраивать. Эта гармоничная и сильная пара. Актер Иван Охлобыстин – Рак, а его супруга Оксана – Телец. Супруги вместе 23 года, у них шестеро детей.

2 место – Дева и Скорпион

Эти знаки зодиака очень эмоциональны, для них в отношениях главное страсть и полная отдача. Они любят активный образ жизни, поэтому им всегда интересно вместе. Между этими знаками существует сильное притяжение, а, значит, пара обречена на успех. Ксения Собчак – Скорпион, а Максим Виторган – Дева. У актера до встречи с телеведущей было два брака. Сейчас он счастлив со своей семьей – у них с Ксенией подрастает маленький сын Платон.

1 место – Козерог и Рыба

Сложно найти любовь сильнее, чем у Козерога с Рыбой. Эти знаки очень ценят семью и верны супругам. Поэтому, выбрав друг друга, они идут вместе по жизни до конца. В их отношениях нет места для измен, ревности и скандалов. Они пропитаны любовью и уважением друг к другу. Однако в жизни есть свои исключения. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов жили в браке четыре года, но этот союз не получил должного продолжения, несмотря на то, что со стороны супруги казались идеальной парой.

Елена Полякова Star Hit

Источник: StarHit