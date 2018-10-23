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Слово действительно не воробей, его не поймаешь, а вылетают подобные птички у каждого достаточно часто. Потом мы, конечно, заламываем руки, часто жалеем о сказанном, еще чаще искренне желаем повернуть время вспять и взять все сказанное обратно. Потому что есть такая привычка у людей – в критически эмоциональный момент выпалить все как на духу, иногда задевая за живое и играя на чувствах. Но лучше себя от подобной привычки заранее отучить, в особенности когда понимаешь, какие именно фразы очень сильно могут ранить близкого человека.

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Нам нужно поговорить

Эту фразу вполне уже можно именовать стереотипной классикой жанра, потому как именно ее абсолютно все мужчины воспринимают не иначе как апокалипсис. Даже в безобидном контексте она представляет собой угрозу для мужских ушей, потому как обычно сначала объявляют войну, а потом нападают. Почему бы просто не вычеркнуть навсегда эту неоднозначную фразу, которая так всех пугает? Не предупреждайте о разговоре, а сразу переходите к сути дела. В противном случае диалог может так и не состояться, ведь большинству представителей сильного пола после фразы «Нам нужно поговорить!» в каждом вашем тривиальном слове будет мерещиться скрытый смысл с подвохом.

Я знала, что так и будет!

Эту фразу хотелось бы выдавать в кульминационный момент мужского промаха, держа руки в боки или хотя бы поправляя очки на переносице. Комплекс отличницы заставляет порой женщин бежать вперед паровоза, не в тему комментируя, заранее паникуя, что не получится и не сложится, и заодно раздражать и говорить под руку. «Я так и знала, что ты забудешь резиновые шлепки!» – это худший акцент для вашего внимания. Почему бы просто не поулыбаться и не купить эти шлепки уже в отпуске по приезде? Ведь есть куда более важные вещи, которые мужчина совершает ради женщины, а потому зачем так мелочиться и подчеркивать свою «не-к-месту» правоту?

Может, зря я за тебя вышла замуж!

Понятно, что такая фраза и ей подобные выдаются в агонии и на колоссальных эмоциях, но ведь имеет она поразительное свойство – вызывать откровенный резонанс в мужской душе. Пока женщина провокационным образом пытается сделать акцент на своей боли и указать на проблему в духе «Решай, ты ведь мой муж!», мужчина слышит только упрек. Решать, думать и искать выход из сложной ситуации он уже не будет, так как вы принизили его значимость.

Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой!

Зачем своего единственного рыцаря и героя ставить в среду былой конкуренции, да еще и с явным подчеркиванием того, что по землям родным не он один ходил. Такое сравнение больше подходит для закадровой сериальной жизни, но не для реальной. Мужчине вполне достаточно знать, что вам с ним очень хорошо. И точка.

Почему ты этого не сделал?

Причем на самом деле не важно, что именно мужчина так и не сделал, ведь куда важнее сама конструкция сего вопрошания. Никогда не используйте частицу «не», когда говорите о серьезной задаче или чего-то просите. И неважно, что посыл был добрый – «не» несет в себе отрицание, а значит, всегда будет вызывать противоположный эффект. Любые восклицания в духе «Разве я не просила?» или «Почему не сделал?» и прочие безобидные вопросы активизируют оправдательно-защитный диалог. Ваш оппонент сути уже не услышит, потому как будет отпираться и тратить на это свою энергию. Намного продуктивнее станет разговор, если вы зададите тот же вопрос, но запрограммируете мужчину на действие, а не на отрицание: «Возможно, стоит тогда сделать это завтра, когда тебе будет удобно?»

Наверное, был у любовницы...

Пришел муж с работы, еле парковку у дома нашел, пакеты с продуктами затащил, устал безумно, а вы шутя выдаете «подозрение». Во-первых, систематические шутки на эту тему на самом деле мало кого по-настоящему веселят, а во-вторых, от такой тривиальности, которая еще и повторяться может не единожды, жутко устаешь и раздражаешься. Зачем вам нужно вызывать такие эмоции у своего любимого?

Ты меня не любишь? Ты совсем не ценишь того, что я для тебя делаю!

Есть такая особенность у многих из нас – нагружать себя ответственностями и обязанностями, даже когда вас об этом никто и не просил. Например, устав после работы, как загнанная кобыла, вместо просмотра фильма вместе с любимым через «не хочу» тащиться к плите и готовить. А потом убрать дом, перестирать белье, нагладить наволочки и совершить еще сто пятьдесят дополнительных дел за вечер по одной простой причине: вы хозяйка очага! И потом при любой удобной возможности кидать мужчине в сердцах: «А вот я для тебя…» Естественно, что тот откровенно констатирует, что он и не просил да и не надобно ему это было – и все, рельсы положены, поезд ссоры покатился в семейную жизнь. Разве оно того стоило?

Источник: Sun MAG

фото: pixabay