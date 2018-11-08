Woman |

В наши дни, когда тема секса, кажется, раскрыта полностью, официально признанными считаются следующие ориентации: гетеро-, гомо-, би-, транс-.

Однако расслабляться нам рано. На подходе громкая премьера — свои права, в первую очередь сексуальные, отстаивают так называемые небинары — люди, не чувствующие себя ни мужчинами, ни женщинами.

В этом году в Санта-Монике состоялась церемония вручения премии Critics’ Choice Awards. На красной дорожке среди нарядно одетых звездных гостей заметно выделялась молодая женщина с причудливым именем Азия Кейт Диллон. То, что это девушка, можно было понять не сразу.

Бритая голова, мешковатая одежда, отсутствие какой-либо косметики на лице — именно так выглядела 33-летняя актриса, являющаяся самой известной представительницей небинарной сексуальной ориентации.

Если вы впервые слышите подобный термин, знайте: вы не одиноки. Это слово попало в модный лексикон лишь в начале прошлого года. Дабы избежать размытых заумно-научных определений, поясним простыми словами: к данной категории относятся те, кто идентифицирует себя не как «он» или «она», а как… Да-да, «оно».

В отличие от трансгендеров, чья идентичность также не совпадает с «выданным» природой полом, небинары не стремятся совершить хирургический переход из мужчины в женщину или наоборот. Это подтверждает и Азия Кейт Диллон, и английская журналистка Лори Пенни.

В одной из своих статей британка писала, что «всегда чувствовала себя не вполне женщиной, но и мужчиной никогда не хотела стать». Восприятие собственного Я у девушки происходило крайне болезненно: в юности она почти ничего не ела и в 17 лет с диагнозом «анорексия» угодила в психиатрическую клинику, где провела мучительные шесть месяцев.

Врачи рекомендовали ей признаться (в первую очередь самой себе), что она лесбиянка, но, как вспоминает Пенни, проблема заключалась в том, что она не чувствовала себя гомосексуалом.

«Мы должны относиться ко всем одинаково. Я не хочу, чтобы общество навязывало мне, как выглядеть, какие вещи носить. Мы все равны», — цитируют СМИ Элиот Самнер. 27-летняя дочь Стинга также относит себя к небинарам, правда, не скрывает, что мужчинам предпочитает женщин.

В вопросах свободы выбора одежды позицию Элиот, переставшей носить платья в 2008 году, поддерживает и британский музыкант Билли Боттл, рассекающий по улицам Лондона в оранжевых колготках, ярких мини-шортах и кружевных корсетах.

Если верить Билли, он не стремится превратиться в женщину, а скорее пытается убежать от, по его мнению, навязываемой представителям его пола «маскулинности».

Насколько далеко герои уйдут в своем забеге, увидим совсем скоро. Небинары призывают присоединяться к своему марафону всех единомышленников, кого не устраивает деление людей на М и Ж. И мы не спешим их за это судить: в конце концов, букв в алфавите и правда гораздо больше.

источник: woman.ru, фото: variety.com, inkazan.ru, taz.de, abcnews.go.com, interviewmagazine.com, folkandhoney.co.uk, mfm.ua