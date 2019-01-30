﻿ А то вдруг он не скажет: 7 неочевидных признаков, что вы хороши в постели, Mixnews.lv

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Давайте начистоту: что мы знаем о мужской физиологии? Уверены ли в своих женских чарах настолько, чтобы сражать наповал? Хватает ли харизмы или же вы задумывались о том, что пора постигать тонкости обращения с мужчинами на специальных тренингах?

Кстати, ученые доказали, что мужчины неосознанно считывают знаки и флюиды и безошибочно распознают женщину, в которой горит настоящий огонь страсти. Как? Рассказываем о знаках, красноречиво говорящих, что вы хороши в постели.

ВЫ УМЕЕТЕ ФЛИРТОВАТЬ

Мгновенная реакция на комплимент — и вот уже получаете второй и третий. Как бы невзначай вы трогаете волосы — и строгий начальник-мужчина готов сменить гнев на милость. Ожидая подругу в баре, вы не сидите без дела, а благосклонно принимаете коктейли от соседа за стойкой. Поздравляем! У женщин с таким умением пользоваться своими резервами очень и очень большие шансы на то, чтобы оставить незабываемое впечатление о себе после ночи любви.

ВЫ ЛЮБОПЫТНЫ

Вы открыты всему новому. Вам нравится постигать, узнавать, доходить до самой сути. Вам чужда лень и апатия. Психологи уверены: с такой женщиной в постели не бывает скучно.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

У вас все спорится. Ну, или не все, но хоть что-то, для чего нужно пускать в ход руки. Вышиваете ли вы крестиком, виртуозно шинкуете овощи или успешно закончили курсы каллиграфии — если вы хоть что-то хорошо умеете делать руками, то и в сексе вы уже на полпути к успеху. Логично же?

РАЗВИТОЕ ОБОНЯНИЕ

Если вы настолько чувствительны к запахам, что способны отличить сезонные версии популярных ароматов с первой ноты, то, скорее всего, и сами пахнете превосходно. И мужчину с правильными феромонами считываете с закрытыми глазами. Словом, как следствие — хороший секс.

ВЫ КИНЕСТЕТИК

Обожаете трогать руками шелк и кашемир? Чувствительны к тактильным ощущениям настолько, что получаете удовольствие от прикосновений? Поздравляем: вы сама чувственность, а значит, мечта любого мужчины.

ВЫ ВИДЕЛИ ХОТЯ БЫ ПАРУ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Вы не ханжа — и это прекрасно. Иногда для общего развития вы можете посмотреть кино «про это»? И посещаете тематические магазины для взрослых? Что ж, вашему мужчине несказанно повезло.

У ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ С САМООЦЕНКОЙ

Ну, здесь все ясно: вы любите себя и свое тело и транслируете эту любовь окружающим. Стоить ли говорить, что это основа основ счастливых отношений в целом и секса в частности?

источник: elle.ru