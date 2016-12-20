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Перед праздниками стоит провести проводить ревизию гардероба и избавиться от надоевших трендов 2016 года, которые в следующем, 2017-м, рискуют превратиться в настоящие антитренды.

Чокеры

В 2016-м чокеры -- ленточки или ремни "по шею" -- носили все, кому не лень: звезды, девушки в метро и любом модном кафе, светские львицы и Instagram-блогеры. В конце концов, чокеры сыграли с нами злую шутку: уровень "карменсит" на городских улиц превысил все допустимые пределы.

Фото опубликовано @vintage_choker_90e Дек 20 2016 в 6:41 PST

Фото опубликовано ChokeMe (@chokem3) Дек 20 2016 в 6:41 PST

Очевидная нарядность

Именно за нее были раскритикованы практически все звезды на балу Института костюма "Met Gala 2016". Для сегодняшней моды нет ничего хуже, чем выдать старательность тщательно подобранных деталей костюма в образе, который называют overdressed — то есть "слишком тщательно одетый", "слишком нарядный".

Певица Кэти Перри на балу "Met Gala 2016".

Соломенные шляпки

Каждая уважающая себя Instagram-богиня имеет в своем арсенале пару десятков фото из летнего отпуска с участием такой шляпки: портрет со спины на фоне лазурного Средиземного моря (руки раскинуты в стороны или сомкнуты на затылке — как раз придерживают шляпку), шляпка на изящных острых коленях и т.д. Впрочем, не спешите низвергать этот классический предмет летнего гардероба в пучины ада. Просто постарайтесь следующим летом избегать сочетаний шляпки с "девичьими" платьями и блузами, оставляющим открытыми плечи. И с чокером.

Фото опубликовано J. SEDOVA | Hat atelier (@j.sedova_hats) Дек 15 2016 в 1:32 PST

Фото опубликовано Головные Уборы.Большой выбор. (@shapki_shlyapki_) Дек 2 2016 в 11:15 PST

Слипоны на резиновой подошве

Их стало настолько много, что покупать новую пару слипонов на резиновой подошве в 2017-м году — непростительная трата денег, которые можно вложить в свой гардероб более удачно.

Фото опубликовано Елена (@_mybrandshoes_) Дек 20 2016 в 2:59 PST

Рюкзаки

Не то, чтобы рюкзаки прямо совсем вышли из моды, но делать на них ставку в своем образе уже несколько поздно. В общем, рюкзак как функциональный предмет гардероба — да, рюкзак как модный акцент — категорически нет.

Фото опубликовано crystalrock (@crystalrock) Дек 19 2016 в 10:56 PST

Одежда в стиле бренда Vetements

Одежда Vetements и все, что на нее похоже, — главный хит 2016 года. Предсказываем, что в следующем году все немного утомятся от эстетики постсоветских спальных районов, так что самое время продумать, как небанально сочетать огромные пуховики, обрезанные джинсы и худи с длинными рукавами – так, чтобы не выглядеть копией модели из лукбука.

Фото опубликовано VETEMENTS (@vetements_official) Дек 18 2016 в 2:31 PST

Фото опубликовано VETEMENTS (@vetements_official) Дек 19 2016 в 4:06 PST

Бомберы

Если у вас уже есть бомбер, его, конечно, не надо сжигать и предавать анафеме – просто носите его как часть базового гардероба, не делая на нем акцента в своем образе и избегая обилия нашивок и значков на куртке.

Фото опубликовано OurHijab ~ ORI ELSIRE (@ourhijab_) Дек 20 2016 в 7:06 PST

Декольте

И, пожалуй, один из главных антитрендов 2017 года — декольте. Точнее, не само декольте — ведь по-прежнему в моде глубокие V-образные вырезы на вечерних нарядах — а его "традиционный" подвид: декольте, открывающее захватывающий вид на ложбинку между стиснутой пуш-апом грудью.

Актриса Сальма Хайек и "неправильное" декольте.

Модель Джиджи Хадид и всегда актуальное декольте.

Источник: hochu.ua