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Издание The Dazed опубликовало список лучших модных видео уходящего 2016 года. Первым отмечен ролик, выпущенный в рамках новой рекламной кампании Calvin Klein с общим названием #mycalvins. В съемках принимал участие американский рэпер Фрэнк Оушен.

В роликах серии также засветились актриса Зои Кравиц (дочь певца Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне) и супермодель Белла Хадид.

Также в рейтинг вошел необычный ролик французского модного дома Kenzo, над которым работал американский режиссер и сценарист Спайк Джонс, известный по фильмам "Быть Джоном Малковичем", "Адаптация" и шоу "Чудаки".

В числе прочих издание отметило и ролик Marc Jacobs, в котором снялись известные музыканты, модели и деятели кино. Среди них -- Кортни Лав, Мэрилин Мэнсон, Лана Вачовски, Мисси Эллиотт, Кендалл Дженнер и Кара Делевинь.

Остальные ролики, попавшие в топ, смотрите ЗДЕСЬ.