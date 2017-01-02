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Размер одежды среднестатистической женщины меняется на протяжении жизни 31 раз. К такому выводу пришли исследователи в области стиля из Великобритании.

Вес женщины подвержен постоянным изменениям. Рождение детей, диеты и праздничные поблажки в еде, стрессовые периоды жизни и гормональные изменения, - все это причины того, почему размер одежды среднестатистической женщины в течение жизни меняется 31 раз. У мужчин этот показатель составляет 24 раза.

60% принявших участие в опросе женщин заявили, что недовольны своими нынешними пропорциями, а среди мужчин таковых оказалось только 45%. Половина опрошенных представителей обоего пола не расстаются с одеждой, которая им мала, потому что искренне надеются в нее когда-нибудь снова влезть.

Чаще всего женщины максимально довольны размером одежды в 28 лет, а мужчина - в 29. Пик недовольства, соответственно, выпадает на 38 и 39 лет. Четверть мужчин и почти половина женщин избегают походов в магазины одежды, потому что боятся, что не найдут подходящего размера. 21% мужчин и 40% женщин испытывают сильную неуверенность в себе, когда посещают подобные магазины.