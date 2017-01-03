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Американская супермодель Белла Хадид представила первую коллекцию одежды, дизайн которой она разработала в сотрудничестве с маркой Chrome Hearts.

В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки. Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, цены пока не определены. Хадид не только принимала участие в разработке дизайна, но и стала лицом коллекции.

Фото опубликовано CHROMEHEARTS+BELLA (@chromeheartsxbella) Дек 19 2016 в 2:25 PST

Фото опубликовано CHROMEHEARTS+BELLA (@chromeheartsxbella) Дек 13 2016 в 6:28 PST

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, в 2016-м году впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.