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В Instagram появились фотографии с изображением моделей, которые демонстрируют нижнее белье времен Советского Союза, сообщает life.ru.

Снимки представляют собой своеобразный обзор "интимной" моды на протяжении советского периода 20 века. Например, здесь есть фото знаменитых голубых панталонов из плотной ткани, которые приобрел в СССР певец Ив Монтан и показал их у себя на родине, чем серьезно шокировал французов.

Фото опубликовано fromussrwithlove (@fromussr_withlove) Дек 29 2016 в 6:20 PST

Также в профиле можно полюбоваться на пояс для чулок, бюстгальтеры странной конусообразной формы и кружевные комбинации, которые считались предметом роскоши и надевались по большим праздникам.

Фото опубликовано fromussrwithlove (@fromussr_withlove) Дек 29 2016 в 6:07 PST

Фото опубликовано fromussrwithlove (@fromussr_withlove) Дек 29 2016 в 6:12 PST

Фото опубликовано fromussrwithlove (@fromussr_withlove) Дек 29 2016 в 6:16 PST