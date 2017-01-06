В Instagram появился профиль с фотографиями советского нижнего белья (+ОПРОС) (11)

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Woman | 6 января 2017 года, 12:25

В Instagram появились фотографии с изображением моделей, которые демонстрируют нижнее белье времен Советского Союза, сообщает life.ru.

Снимки представляют собой своеобразный обзор "интимной" моды на протяжении советского периода 20 века. Например, здесь есть фото знаменитых голубых панталонов из плотной ткани, которые приобрел в СССР певец Ив Монтан и показал их у себя на родине, чем серьезно шокировал французов.

Также в профиле можно полюбоваться на пояс для чулок, бюстгальтеры странной конусообразной формы и кружевные комбинации, которые считались предметом роскоши и надевались по большим праздникам.

Источник: Life.ru
Комментарии 11
Таня Попова4 часа назад
А вот зря смеетесь!В такой мороз,как сегодня-цены бы ему не было...Кстати,и зимы в то время(кто помнит)были еще те...Что касается "странных конусообразных"бюстгалтеров-вспомните Мадонну,сдается мне,что она у Советов это и перехватила...Далее,тут пишут о немецком белье,да оно часто продавалось и в большом ассортименте,так что можно было выбирать...А вот относительно черной комбинации-это производство Югославии,как сейчас помню,стоило 25рублей,было еще и белое...Так что не надо утрировать!А вот,что было качество,это ДА,как теперь говорят-Натур Продукт...И без очереди!
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Таня Попова4 часа назад
Кстати,о "шокированных французах",полагаю им и вголову не приходило,что на большей части Союза зимой не 5-7выше нуля,а от 10 до 40 Ниже...А насчет знаменитых "синих панталон"-Это было Что-То...Кто не знает,расскажу...В Латвии их называли в народе "бумбиеры"за грушеобразную форму,но то что были теплые-не отнять...Это было Предметом вечных скандалов с мамами,кот.понимали,Что должно быть в тепле...А для нас,девчонок,в то время это было Трагедией...Да,как ДАВНО,а кажется вчера...Но не надо о грустном,порой смешном и таком Безвозвратном...Сегодня СОЧЕЛЬНИК!Поздравляю ВСЕХ ПРАВОСЛАВННЫХ С Наступающим РОЖДЕСТВОМ Желаю Всех Благ!Будьте Счастливы...
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Вот о комбинашечках я вспоминаю с тоской. 5 часов назад
Очень были красивые, особенно немецкие. Сейчас бы краешек кружев из под юбочки мелькал бы очень заманчиво.
Я смотрю на эти шедевры со смешаным чувством. Разбирает и жалость к женщинам, и жалость от потери прекрасной страны, которую мы так по-глупому потеряли. Всего лишь надо было наладить работу легкой промышленности и убрать дефицит красивых товаров. Что-то наладить самим, а что-то брать за рубежом. А мы из-за пепельницы выбросили отличный мерседес.
А Ив Монтан просто не знал, в каких тяжелых условиях, в том числе и на холоде, на стройках и на фермах приходилось работать бедным советским женщинам, - насчёт кошмарных, но тёплых панталон.
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