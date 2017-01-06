В Instagram появился профиль с фотографиями советского нижнего белья (+ОПРОС) (11)
Woman | 6 января 2017 года, 12:25
В Instagram появились фотографии с изображением моделей, которые демонстрируют нижнее белье времен Советского Союза, сообщает life.ru.
Снимки представляют собой своеобразный обзор "интимной" моды на протяжении советского периода 20 века. Например, здесь есть фото знаменитых голубых панталонов из плотной ткани, которые приобрел в СССР певец Ив Монтан и показал их у себя на родине, чем серьезно шокировал французов.
Также в профиле можно полюбоваться на пояс для чулок, бюстгальтеры странной конусообразной формы и кружевные комбинации, которые считались предметом роскоши и надевались по большим праздникам.
Источник: Life.ru
Я смотрю на эти шедевры со смешаным чувством. Разбирает и жалость к женщинам, и жалость от потери прекрасной страны, которую мы так по-глупому потеряли. Всего лишь надо было наладить работу легкой промышленности и убрать дефицит красивых товаров. Что-то наладить самим, а что-то брать за рубежом. А мы из-за пепельницы выбросили отличный мерседес.
А Ив Монтан просто не знал, в каких тяжелых условиях, в том числе и на холоде, на стройках и на фермах приходилось работать бедным советским женщинам, - насчёт кошмарных, но тёплых панталон.