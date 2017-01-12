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В начале года самое время разобрать гардероб и отобрать вещи, которые не потеряют актуальности еще долго. Подборка трендов, которые перекочевали из прошлого года в наступивший, вам в помощь.

Бельевой стиль

Наследник кружевного тренда – бельевой стиль – не покидает подиумы уже несколько лет. Шелк, шифон, плиссировки, кокетливые ленты и банты и, конечно, обилие кружева – ключевые приметы стиля. Но есть и исключения: Alexander Wang, например, показал минималистские топы и шорты из хлопка, похожие на спортивное белье.

Lanvin.

Бархат

Бархат – не самая новая тенденция. Но в 2017-м нас ждет еще больше вещей из бархата: черные платья и корсетные топы Saint Laurent, брючные костюмы и лифы Victoria Beckham и платья всех фасонов. Бархатным, кстати, может быть не все платье, а лишь рукава или детали: банты, манжеты и воротники.

Valentino.

Широкие брюки

Брючные костюмы, джинсы и кожаные штаны уже давно стали основой современного гардероба, а их широкие вариации не сдают позиций. На подиумах мы видели самые разные брюки: строгие со стрелками, спортивные с пояском-веревочкой, клеш. Похоже, весной 2017-го ширина штанин только увеличится: John Galliano, Dries Van Noten, Gucci и многие другие не пожалели ткани и показали ну очень широкий шаг.

John Galliano.

Bышивка

С легкой руки Алессандро Микеле (Gucci) богатый декор и особенно вышивка снова в тренде. Многие другие дома продолжают придерживаться этой линии, делая ее своим узнаваемым почерком, среди них: Alexander McQueen, Dolce and Gabbana, Manish Arora. В коллекциях Antonio Marras и Rodarte минимализма тоже нет в помине: вышивки объемны и красочны.

Antonio Marras.

Шейные банты

Вторя тренду на исторический романтизм, который этой осенью и будущей весной провозглашают многие, в особенности европейские, марки, шейные банты появились в половине коллекций. Они могут быть узкими, как небрежно повязанные ленты у Chloé и Lanvin, или, наоборот, объемными, как у Gucci, или оверсайз, как у Marc Jacobs и Moschino.

Gucci.

Плиссировка

Плиссе стало еще одной из долгоиграющих романтичных тенденций. Осенью складки появились на платьях и юбках в коллекциях Valentino, Antonio Marras, Gucci и Balenciaga, а весной – на летящих юбках и платьях у Chanel, Rochas и Chloè. Донателла Версаче применила плиссировку на трикотажных платьях, удачно дополнив минималистские спортивные силуэты.

Chloè.

Кружево

Кружево не покидает топы тенденций последние несколько лет. Одежда, которая оголяет тело, оставляя немного места воображению, – символ новой сексуальности и еще один кивок романтическим настроениям в моде. Однако прозрачные экзерсисы дизайнеров все же стоит носить с непрозрачным бельем – не забудьте бра или бандо с шортами, боди или комбинацию.

John Galliano.

Прозрачные ткани

Летящие платья из тюля и органзы часто лишены узоров и оголяют чуть больше, чем кружевные платья-меренги с воланами или комбинации. Некоторые дизайнеры делают тюль многослойным, но доминирующий тренд – полная прозрачность и стратегически выверенные акценты: бант, вышивка, рюши – как в весенних коллекциях Christian Dior, Lanvin и Preen by Thornton Bregazzi.

Christian Dior.

Вырезы и разрезы

Дизайнеры снова намекают на обнажение разных частей тела, и речь вовсе не о декольте. Полоски кожи видны через разрезы (или их имитацию с помощью ткани цвета nude) на платьях, пиджаках и даже толстовках, да и вообще в самых неожиданных местах: глубокие вырезы у Saint Laurent и Balmain, тонкие, будто сделанные ножом, разрезы у Versace и Alexander Wang, геометрические прорези (идеально симметричные) у Mugler, а также высокие разрезы на юбках.

Balmain.

Исторические стили

Величие ушедших эпох всегда вдохновляло дизайнеров, но последние несколько сезонов тенденция серьезно захватила подиумы всех столиц моды. Такого изобилия гобеленовых тканей, выцветших цветочных принтов, кружева и исторических силуэтов мы не видели давно. Вспоминают Ренессанс, Средневековье, охватывающий 350 лет британской истории роман "Орландо" Вирджинии Вулф, короля Генриха VIII и викторианскую Англию. К весне Alexander McQueen, Gucci и Erdem предлагают вернуться в эдвардианскую эпоху с ультраромантичными платьями в пол, которые будто сошли с портретов начала ХХ века.

Alexander McQueen.

Цветочный принт

Узоры со всеми видами цветов появляются в изобилии на каждой неделе моды, особенно весной. Этой осенью и будущей весной варианты цветочных принтов встречаются самые разные: абстрактные, графические, в духе классического английского chintz (напоминающего обивку мебели). Крупные цветы – у Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin и Dries Van Noten, "суетливый" мелкий принт – у Balenciaga и Isabel Marant.

Dries Van Noten.

Длина макси

Несмотря на обилие прозрачных тканей, кружева и разрезов, в тех же коллекциях существуют аскетизм и скромность. Длина макси проявилась как у традиционно романтичных марок (Valentino, Miu Miu, Alexander McQueen, Christian Dior), так и у хулиганских дизайнеров Christopher Kane и Alexander Wang, которые чаще выбирают мини.

Giambattista Valli.

Бомберы

Бомберы укоренились в повседневных гардеробах давно и надолго. В каждом магазине (как в масс-маркете, так и в дизайнерском) есть несколько вариантов для каждого сезона: однотонные и с принтом, шелковые и хлопковые, из джерси и денима, укороченные, оверсайз и даже утепленные. Самые продвинутые в этом году будут носить бомберы в стиле preppy -- похожие на униформу студентов британских университетов.

Dries Van Noten.

Косухи и байкерские куртки

Еще одна классическая куртка, которая на протяжении уже более семидесяти лет не теряет культового статуса, все так же не дает покоя дизайнерам. Косуха остается знаковым предметом гардероба, и каждый сезон появляются новые вариации расцветок, принтов и декора. Косухи в классическом черном цвете есть у Valentino, Balenciaga и Gucci, у британского бренда Preen – с узором из пентаграмм, красная – у Christian Dior. Но, пожалуй, самую желанную вариацию показал дуэт Marques'Almeida: розовая косуха из кожи пудрового оттенка наверняка станет бестселлером марки весной.

Alexander McQueen.

Массивные украшения и аксессуары

Тренд на моносерьги не сбавляет оборотов, но вместо минимализма теперь, наоборот, в топе гипертрофированные объемы, странные материалы и формы. Это касается и колье, и браслетов, и даже ремней. Помимо того, что огромные аксессуары и украшения – проверенный способ привлечь внимание, это еще и самый быстрый метод стайлинга. С такими аксессуарами просто преобразить даже базовую одежду.

Givenchy.

Многослойность

Ничего нового в этом тренде нет, но тенденция все увереннее завоевывает подиумы. Когда новых силуэтов или приемов кроя уже почти никто не придумывает, дизайнеры становятся стилистами и создают многослойные образы из понятных составляющих. Платье с рубашкой, футболкой или водолазкой, сверху пиджак или свитер и куртка; платье или юбка с брюками; куртка и пальто, надетые одновременно – экспериментировать можно бесконечно.

Acne Studios.

Металлик

В следующем сезоне, как и в этом, блеска будет достаточно: темное "жидкое" золото у Saint Laurent; металлизированные золотые и серебряные мини-платья у Kenzo и Isabel Marant, серебристый шелк у John Galliano и сверкающая чешуя у Mugler. Все оттенки драгметаллов хороши, но самые популярные -- золото и серебро.

Saint Laurent.

Спортшик и уличная мода

В пику романтическим настроениям и платьям-пирожным на подиумах появились модели в худи, трениках и кроссовках, провозгласив таким образом слияние высокой моды с уличной и спортивной. Рваный деним, вещи оверсайз, футболки и толстовки, обилие слоганов и графики – приметы времени.

Vetements.

Стиль 90-х

Мода на постсоветскую эстетику и стиль 90-х, главным пропагандистом которой стал дизайнер Демна Гвасалия (Vetements, Balenciaga), распространилась повсеместно. Куцые шубы, матовые кожаные тренчи, те же толстовки и деним, пиджаки с очень широкими плечами – камбэк эпохи, которая до недавнего времени даже не могла считаться винтажной, ожидается с новой силой в 2017 году.

Stella McCartney.

Люрекс

Очередной период ностальгии по семидесятым, которая последние несколько сезонов царит в наших гардеробах и на подиумах, возвращается в 2017 году. Блестящий люрекс – один из ключевых элементов этого периода. На неделе моды в Париже весна-лето 2017 коллекции с люрексом показали Nina Ricci, Louis Vuitton, Saint Laurent и Gucci. Блестящие выходы есть у дуэта Dolce & Gabbana, а в коллекциях Haider Ackermann и Missoni множество платьев и брючных костюмов из струящейся ткани с люрексом — как на новогодней елке.

Lanvin.

Источник: buro247.ru