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По утверждению модных экспертов, узкие джинсы-скинни -- вчерашний день Стопроцентным трендом 2017 года в дениме станут объемные расслабленные силуэты, в частности -- "бабушкины" джинсы в стиле 80-х годов с завышенной талией и укороченной длиной, а также легким клешем.

Fashion-блогеры уже успели примерить трендовую модель джинсов на себе и показать, с чем лучше миксовать такой деним. В частности, на своих страницах в блогах снимками в "бабушкиных" джинсах уже успели поделиться такие известные в соцсетях модницы как Дилана Суарес, Кортни Троп, Люси Уильямс, Лора Эндрюс и Пандора Сайкс.

Фото опубликовано Dylana Lim Suarez (@dylanasuarez) Янв 3 2017 в 5:11 PST

Фото опубликовано FRAME (@frame) Янв 4 2017 в 7:17 PST

Фото опубликовано Courtney Trop (@alwaysjudging) Дек 31 2016 в 4:13 PST