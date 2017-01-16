Появился новый модный тренд -- "бабушкины джинсы"
Woman | 16 января 2017 года, 12:23
По утверждению модных экспертов, узкие джинсы-скинни -- вчерашний день Стопроцентным трендом 2017 года в дениме станут объемные расслабленные силуэты, в частности -- "бабушкины" джинсы в стиле 80-х годов с завышенной талией и укороченной длиной, а также легким клешем.
Fashion-блогеры уже успели примерить трендовую модель джинсов на себе и показать, с чем лучше миксовать такой деним. В частности, на своих страницах в блогах снимками в "бабушкиных" джинсах уже успели поделиться такие известные в соцсетях модницы как Дилана Суарес, Кортни Троп, Люси Уильямс, Лора Эндрюс и Пандора Сайкс.
Источник: Новое время