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Известный латвийский певец Маркус Рива, в прошлом -- участник российского телешоу "Хочу к Меладзе", выпустил линию авторских маек и кепок под названием "LUCKY 1".

Представленные в коллекции футболки и кепки в стиле casual отлично подходят как парням, так и девушкам. Вещи отличают простые и лаконичные линии, что позволяет легко комбинировать их с другими элементами гардероба. А стильная надпись "LUCKY 1" призвана напоминать окружающим, что владелец наряда - счастливчик.

Название коллекции выбрано неслучайно -- татуировка именно с такой надписью украшает тело певца.

Кстати, в майке из своей коллекции певец появился на пресс-конференции, где были озвучены имена участников проекта "Supernova 2017", победитель которого будет представлять Латвию на конкурсе "Евровидение 2017". Маркус примет участие в конкурсе с песней "Dynamite".

Пресс-фото