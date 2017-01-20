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Дизайнеры голландского бренда ByBorre создали коллекцию модной одежды вместе с монахами доминиканского ордена. В нее вошла удобная одежда в стиле унисекс: футболки, брюки, свитера и плащи с капюшонами.

Компания очень серьезно отнеслась к поставленной задаче, изучив в архивах историю ордена, который насчитывает более 800 лет.

"Доминиканцы всегда хотели выглядеть так, чтобы не привлекать к себе внимания. Как ни странно, сегодня их, наоборот, все замечают. Мы хотели им дать такую возможность — оставаться незамеченными на улицах, не выделяясь на фоне других", — рассказал основатель ByBorre Борр Аккерсдейк.

Доминиканский орден монахов основал в 1216 году испанец Доминик де Гусман. Монахи дают обет бедности, воздержания и послушания, им запрещено есть мясо. Они называют себя "псами Господними", так как на их эмблеме изображена собака с зажженным факелом в зубах. Из рядов ордена вышли видные католические богословы (в их числе — Фома Аквинский), а также несколько пап.

Источник: buro247.ru

Фото из архивов пресс-служб