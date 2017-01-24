Woman |

С нашим климатом свитеры, кардиганы и трикотажные платья в холодный сезон — предметы первой необходимости. Разбираемся, как их носить этой зимой, чтобы не выглядеть старомодно.

Выбираем необычный крой

Самый верный способ не выглядеть скучно в вязаном свитере и, например, юбке — выбрать вещи с необычными силуэтами. Короткая обтягивающая юбка и такой же тесный свитер — комбинация заведомо неудачная, она не идет практически никому и обладает дурной репутацией. Зато объемный свитер с расклешенными рукавами или с рукавами-буфами, вошедшими в моду в этом сезоне, в сочетании с асимметричной длинной юбкой никто не назовет ни скучным, ни старомодным.

Фото опубликовано Kamel Lahmadi (@styleandthecity) Май 2 2016 в 9:44 PDT

Примеряем oversize

Вязаные вещи, кажущиеся столь уютными и нейтральными, — одна из самых коварных категорий в гардеробе. Свитеры, водолазки, платья в крупный рубчик или толстые косы могут прибавить и веса, и возраста, и вообще зачастую смотрятся очень уныло. Как можно омолодить трикотажный total look? Запомните, что вещи нарочито большего размера смотрятся выигрышнее приталенных и обтягивающих в 90 процентах случаев и идут большему количеству людей. Высокий ворот объемной водолазки и короткая расклешенная юбка — отличная комбинация.

Фото опубликовано LIKEtoKNOW.it (@liketoknow.it) Янв 18 2017 в 1:10 PST

Не боимся смелых цветовых комбинаций

Грамотное комбинирование ярких цветов, разных фактур и материалов поможет вам выглядеть молодо, бойко и свежо. Не бойтесь сочетать насыщенный желтый и нежный розовый, алый и оранжевый. Также не пренебрегайте вещами в крупных цветовых блоках.

Фото опубликовано YOYO CAO (@yoyokulala) Авг 10 2016 в 4:16 PDT

Что касается светлых оттенков, то старайтесь избегать одного цвета в образе. Комбинируйте серый, белый, бежевый и молочный друг с другом. Три-четыре светлых оттенка — оптимальное количество.

Фото опубликовано lauren (@laurencaruso_) Янв 1 2017 в 10:15 PST

Убираем подальше юбку-карандаш

Поговаривают, что хорошие примеры вязаной юбки-карандаш встречаются, но они скорее служат исключением из правил. Чуть расклешенное платье или юбка из тонкого трикотажа яркого цвета в сочетании с каблуками или плоской подошвой — вариант куда более выигрышный.

Фото опубликовано Color Addicted FASHION Blogger (@ellena_galant_girl) Окт 17 2016 в 6:24 PDT

Помним про плотные черные колготки

Очень важный момент при составлении образа из трикотажных вещей — выбор правильных колготок. В дурной список попадают телесные (любой плотности и оттенка) и практически все фантазийные модели. Остерегайтесь и цветных колготок. Плотные черные — самый нейтральный вариант, который подходит и к темным, и к ярким вещам.

Фото опубликовано STREET STYLE (@streetstyled) Окт 11 2015 в 3:48 PDT

Выбираем необычное

Длинное платье в стиле пэчворк, яркие кардиганы, с помощью которых можно создать образ в стиле модных 70-х, воланы и рюши, топы или боди из тонкого трикотажа на шнуровке... Пусть вещь будет немного странной, причудливой, но запоминающейся.

Фото опубликовано STREET STYLE (@streetstyled) Янв 18 2016 в 9:18 PST

Не носим обтягивающее

Плотно сидящий трикотаж не идет практически никому. Фигуру он, может, и подчеркнет, но образ может получиться либо вульгарным, либо старомодным. Глухие платья "в облипку", узкие вязаные юбки, водолазки из тонкой шерсти, на которых особенно заметны мелкие катышки, лучше исключить из гардероба раз и навсегда. Если oversize вам совсем не по душе, то выбирайте просто более свободные по силуэту вещи.

Фото опубликовано *STYLE DU MONDE *️ (@styledumonde) Мар 7 2016 в 3:49 PST

Используем аксессуары

Всего один необычный, модный аксессуар может здорово освежить практически любой образ. В этом году в моду вошли очень широкие ремни, а также корсеты, поэтому рекомендуем взять их на заметку. Правда, они сработают лишь с тонкими материалами. Омолодить трикотажный тотал-лук могут также гигантские серьги, необычные броши или тонкие многоярусные цепочки.

Фото опубликовано Monique Delapierre (@monique_delapierre) Янв 16 2017 в 5:28 PST

Создаем многослойные образы

В ситуации с трикотажными вещами можно придумать много интересных сочетаний. Пиджаки из тонкой шерсти и водолазка и широкие брюки в мелкий рубчик, рубашки, проглядывающие из-под объемных свитеров в комплекте с плиссированными юбками. Такие вещи смотрятся красиво, а кроме того, в них очень тепло.

Фото опубликовано lauren (@laurencaruso_) Янв 8 2017 в 9:20 PST

Источник: lady.mail.ru