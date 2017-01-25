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Независимые дизайнеры, работающие под брендом Honest-Rosie, подсчитали, что шести предметов гардероба вполне достаточно, чтобы одеваться целый месяц и ни разу не повториться.

Honest-Rosie – это новорожденный бренд в мире моды, ратующий за простоту, качество, экологичность и экономию. И всем этим требованиям соответствует дебютная коллекция бренда. Она включает всего шесть элементов, выполненных исключительно из натуральных материалов. Зато возможностей их комбинирования – целых 30.

В тщательно продуманную коллекцию одежды от Honest-Rosie входят: юбка-трапеция, стильные и слегка укороченные брюки, две блузы разного кроя, строгая рубашка и платье. Но благодаря единой цветовой палитре (всего три оттенка: белый, глубоко-синий и небесно-голубой) и многофункциональности отельных элементов вещи идеально сочетаются между собой. К примеру, юбку с актуальными пуговицами спереди можно носить в качестве платья, а тёмно-синее платье без рукавов послужит ещё и жилетом.

По заверениям создателей, одной коллекции из всего шести элементов достаточно и для создания деловых образов, и для выходного дня, и даже для свидания. Вещи из натуральных материалов должны прослужить своей обладательнице не менее 10 лет.

Продажи коллекции стартуют в марте.

Источник: novate.ru

Фото из архивов пресс-служб