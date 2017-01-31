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Американский архитектор и дизайнер Беназ Фарахи создала накидку, которая меняет форму в ответ на взгляд человека противоположного пола.

Накидка, выглядящая как шкура дикобраза, покрытая иглами, изготовлена при помощи 3D-печати. Под иглами накидки на груди установлена камера с микроконтроллером. Управляющий накидкой алгоритм при помощи машинного зрения приблизительно определяет пол и возраст человка, попавшего в кадр, а также направление его взгляда. Если система определила человека в кадре как взрослого мужчину, который пристально смотрит на женскую грудь, поверхность накидки приходит в движение.

Ранее дизайнер уже работала с 3D-печатью при проектировании одежды. В апреле Беназ Фарахи представила предмет одежды, дополненный множеством пластиковых пластин, соединенных в пружины, которые реагировали на движения модели. Также в коллекции дизайнера существует головной убор, реагирующий на активность головного мозга изменением формы.

Источник: 3dtoday.ru

Фото: Facebook