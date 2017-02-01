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32-летняя певица Кэти Перри решила попробовать себя в качестве дизайнера и создала коллекцию обуви.

По словам Перри, именно через обувь из Katy Perry Collections она сможет обратиться к каждому ее фанату. "Когда я работаю, записываю песни или выступаю на сцене, у меня нет возможности обратиться к каждому моему поклоннику. Коллекция обуви — это мой способ показать себя и сказать всем "привет", — признается певица.

Фото опубликовано Katy Perry Collections (@katyperrycollections) Янв 27 2017 в 3:43 PST

Фото опубликовано Katy Perry Collections (@katyperrycollections) Янв 27 2017 в 3:10 PST

Судя по первым снимкам, коллекция получилась очень яркой и веселой, впрочем как и стиль самой Кэти Перри. Певица использовала броские тона и декоративные элементы, фурнитуру.

Фото опубликовано Katy Perry Collections (@katyperrycollections) Янв 27 2017 в 3:16 PST

Фото опубликовано Katy Perry Collections (@katyperrycollections) Янв 27 2017 в 2:25 PST

Фото опубликовано Katy Perry Collections (@katyperrycollections) Янв 27 2017 в 2:02 PST

Уже известно, что приобрести такие туфли можно будет по цене — от 59 до 299 долларов (от 53 до 273 евро).