Премия BAFTA 2017 года: кто в чем

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Woman | 13 февраля 2017 года, 15:14

В Лондоне в 70-й раз прошло вручение главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Гостями церемонии стали не только известные кинозвезды, но также принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла назван лучшим фильмом года по версии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА. Лучшей актрисой признана сыгравшая в "Ла-Ла Ленде" Эмма Стоун.

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На премию в номинации "Лучшая актриса" были выдвинуты Эмма Стоун и Эми Адамс. На красном ковре к ним присоединилась британская актриса, игравшая в "Звездных войнах", Фелисити Джонс.

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На лучшую актрису были также номинированы Эмили Блант, за ее роль в фильме "Девочка в поезде", и Мерил Стрип, снимавшаяся в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс". Эндрю Гарфилд был номинирован как "Лучший актер".

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Вигго Мортенсен играл главную роль в фильме "Капитан Фантастик".

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К Эмили Блант присоединился ее муж, американский актер Джон Красински.

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На церемонию также прибыл британский актер Эдди Редмейн со своей женой Ханной Бэгшейв, а также Виола Дэвис, выдвинутая на премию лучшей актрисы второго плана, и ее муж Джулиус Теннон.

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На премию лучшей актрисы второго плана также была номинирована Наоми Харрис.

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Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон прибыла вместе со своим мужем Аароном, номинированным на премию лучшего актера второго плана за его роль в фильме "Ночные животные".

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Кандидатура Николь Кидман была выдвинута на премию лучшей актрисы второго плана за ее роль в фильме "Лев".

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Британский актер Дев Патель также был номинирован на премию лучшего актера второго плана в фильме "Лев", где он снимался вместе с Николь Кидман.

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Мишель Уильямс была выдвинута на премию лучшей актрисы второго плана за ее роль в фильме "Манчестер у моря".

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Вместе с Мишель Уильямс снимался Кейси Аффлек.

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Джейми Дорнан, звезда фильма "На пятьдесят оттенков темнее", прибыл на церемонию БАФТА со своей женой Амелией Уорнер.

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Том Форд, режиссер "Ночных животных".

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До начала церемонии на красном ковре выступили артисты Cirque du Soleil.

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Источник: BBC Russian
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