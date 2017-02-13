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В Лондоне в 70-й раз прошло вручение главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Гостями церемонии стали не только известные кинозвезды, но также принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла назван лучшим фильмом года по версии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА. Лучшей актрисой признана сыгравшая в "Ла-Ла Ленде" Эмма Стоун.

На премию в номинации "Лучшая актриса" были выдвинуты Эмма Стоун и Эми Адамс. На красном ковре к ним присоединилась британская актриса, игравшая в "Звездных войнах", Фелисити Джонс.

На лучшую актрису были также номинированы Эмили Блант, за ее роль в фильме "Девочка в поезде", и Мерил Стрип, снимавшаяся в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс". Эндрю Гарфилд был номинирован как "Лучший актер".

Вигго Мортенсен играл главную роль в фильме "Капитан Фантастик".

К Эмили Блант присоединился ее муж, американский актер Джон Красински.

На церемонию также прибыл британский актер Эдди Редмейн со своей женой Ханной Бэгшейв, а также Виола Дэвис, выдвинутая на премию лучшей актрисы второго плана, и ее муж Джулиус Теннон.

На премию лучшей актрисы второго плана также была номинирована Наоми Харрис.

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон прибыла вместе со своим мужем Аароном, номинированным на премию лучшего актера второго плана за его роль в фильме "Ночные животные".

Кандидатура Николь Кидман была выдвинута на премию лучшей актрисы второго плана за ее роль в фильме "Лев".

Британский актер Дев Патель также был номинирован на премию лучшего актера второго плана в фильме "Лев", где он снимался вместе с Николь Кидман.

Мишель Уильямс была выдвинута на премию лучшей актрисы второго плана за ее роль в фильме "Манчестер у моря".

Вместе с Мишель Уильямс снимался Кейси Аффлек.

Джейми Дорнан, звезда фильма "На пятьдесят оттенков темнее", прибыл на церемонию БАФТА со своей женой Амелией Уорнер.

Том Форд, режиссер "Ночных животных".

До начала церемонии на красном ковре выступили артисты Cirque du Soleil.