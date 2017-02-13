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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Grammy - престижной награды Американской академии звукозаписи. Больше всех статуэток в форме граммофона забрала с собой британская певица Адель.

Но все внимание коллег по цеху, гостей и прессы было приковано к беременной Бейонсе, которая выступила на церемонии и победила в двух номинациях («Лучшее музыкальное видео» и «Лучший урбан-альбом»). В этот вечер Би блистала в прямом смысле слова.

На сцене она появилась в образе «золотой» Девы Марии — певица выбрала прозрачное платье, расшитое стразами, в сочетании с массивными украшениями. Голову Бейонсе венчал ободок, который на вручении она сменила на накидку.

А позже и вовсе переоделась в облегающее красное платье, усыпанное пайетками.

Кстати, Адель на этот раз приятно удивила своим образом. Лучшая поп-вокалистка по версии «Грэмми-2017» отдала предпочтение приталенному платью в пол оливкового цвета и визуально скорректировала пышные формы.

Селин Дион в платье Zuhair Murad, Хайди Клум в мини от Philipp Plein (какие же у нее ноги!), Джей Ло в Ralph & Russo также по праву можно назвать модными «отличницами» премии Grammy. Невозможно налюбоваться на образы знаменитостей.

«Королева монстров» Леди Гага осталась верна себе и появилась в шокирующем наряде (спасибо, что без мяса): короткие шорты, колготки в сетку, ботфорты на платформе и кожаный кроп-топ, манжеты которого больше были похожи на туалетный ершик, чем на ультра-модный декор.

Стоит заметить, что «отличилась» на красной дорожке не только Гага. Кэти Перри выбрала наряд под кодовым названием «блестящий страус», и попытку можно было бы засчитать. Ведь перья и стразы идеально подходят для торжественных мероприятий, но… Топ оказался слишком длинным и постоянно собирался на линии бедер, чем и обеспечил Кэт попадание в наш обзор.

С размером наряда также промахнулась Тараджи Хенсон: атласное платье от Marc Jacobs, казалось, вот-вот порвется на звезде.

Рианна, видимо, решила что-то пронести или кого-то провести без приглашения на церемонию с помощью своего наряда. Певица выбрала слишком уж пышную юбку, которая даже заняла отдельный стул в зале.