Когда в Риге открылся магазин бренда COS, то счастью модников не было предела. Как говорится, дешево и сердито.

Потом уже нашлись недовольные строчкой пиджака, нарисовались обиженные обслуживанием, но если торговый центр не заплакал и не закрылся сразу, значит, это кому-нибудь нужно. Вот для последних и рассказываем, что марка отметила свое десятилетие.

Фишка бренда в том, что он предлагает базовые вещи гардероба и классики в новой интерпретации. Грубо говоря, тот идеальный вариант, когда купил пять вещей и шарфик - все, можно полгода шкаф не пополнять. Все модно, функционально и красиво.

Woman |

В честь 10-летнего юбилея, COS создал капсульную коллекцию из 10-и моделей одежды для женщин, мужчин и детей. Крой каждого предмета одежды коллекции создан в виде головоломки и использует материал по всей его ширине, позволяя одной форме дополнять другую, ограничивая все лишнее.

Этот метод создал чистую и продуманную коллекцию с ниспадающими объемами и прямыми силуэтами. Коллекция создана в цветовой палитре бежевого и белого из легких тканей - прочного хлопка и техничного полиэстера.

Новинки поступят в продажу 24 марта этого года и будут представлена в магазинах COS по всему миру!