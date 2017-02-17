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Активистки международной организации, выступающей за этичное обращение с животными (PETA), провели акцию протеста в Лондоне около павильонов, где стартовала Неделя высокой моды.

Раздетые девушки с крокодильими масками на головах позировали с картонными макетами сумок из крокодиловой кожи, с надписями "Животные умирают ради экзотической кожи", "Разоблачим жестокость по отношению к крокодилам".

Отметим, что в пятницу, 17 февраля, в Лондоне было довольно прохладно. Температура воздуха составляла 10-12 градусов тепла.

Организация PETA часто использует обнаженную натуру в своих акциях, чтобы привлечь внимание общественности. Неоднократно активистки этой организации выступали и в защиту крокодилов.

Так, например, в августе 2015 года австралийская модель Рошель Рельф устроила в Сиднее "голую" акцию протеста перед магазином аксессуаров Hermes, выступая против жестокого отношения к рептилиям и использования их кожи для изготовления сумок. Тело обнаженной модели было раскрашено под кожу крокодила, а сама Рельф лежала на белой простыне с пятнами "крови".

Акция протеста была приурочена к скандалу о жестоком обращении с рептилиями, который разгорелся вокруг модного дома Hermes после публикации в сети ряда шокирующих кадров с фермы компании, где запечатлены условия содержания аллигаторов.