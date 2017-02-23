Когда высокая мода встречается с высокобюджетным кино, появляются не только красивые фильмы, достойные «Оскара», но и новые тренды — или хорошо забытые старые. В преддверии церемонии вручения главной американской кинопремии давайте полюбуемся костюмами в фильмах-номинантах и узнаем об их создателях. 5 художников по костюмам и их источники вдохновения.

Джоанна Джонстон («Шпионы-союзники»)

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Тренд: голливудский гламур 1940-х.

Строгая элегантность костюмов Марион Котийяр и Брэда Питта воскрешает в памяти фильм «Касабланка» — и, по словам Джоанны Джонстон (она также создавала костюмы для картин «Смерть ей к лицу», «Линкольн» и «Спасение рядового Райана»), она ориентировалась на этот фильм сознательно.

«Я смотрела много фильмов и фотографий 40-х годов, — говорит она. — И я думаю, что эти двое замечательных актеров прекрасно вписываются в этот гламур. Им идут прически эпохи, и они прекрасно ее воплощают».

Коллин Этвуд («Фантастические твари и где их искать»)

Тренд: Гарри Поттер и «ревущие 20-е».

11-кратная номинантка на «Оскар» Коллин Этвуд получала заветную статуэтку трижды: за «Чикаго», «Мемуары гейши» и «Алису в Стране чудес». Ее конек — не скрупулезное следование моде эпохи, а изящная фантазия на заданную тему. Герои «Фантастических зверей...» живут в 1920-е годы, но они принадлежат иному миру — волшебному. Это отражено в их нарядах: не только элегантных костюмах-тройках, платьях прямого силуэта и шляпках-колокольчиках, но и фэнтезийных мантиях, а также обычной одежде со слегка искаженными формами — например, пальто oversized (в 1920-х такое не носили).

«Я люблю фэнтези, — говорит Этвуд. — Для меня это вызов — интегрировать фэнтези в историческую эпоху. Как будто ты делаешь шаг назад и создаешь некую версию того или иного времени».

Консолата Бойл («Флоренс Фостер Дженкинс»)

Тренд: театральный китч.

Костюмы Флоренс Фостер Дженкинс, американской светской девицы, возомнившей себя звездой сцены (несмотря на свой ужасный голос), должны были быть так же причудливы, как ее личность и представления о себе самой. Художник по костюмам Консолата Бойл уже одевала Мэрил Стрип в фильме «Железная леди», но в этот раз она создала для актрисы просто потрясающий гардероб в стиле «я надену все лучшее сразу»: сверкающие платья и диадемы, меха и перья, жемчуга и бриллианты.

«Флоренс Фостер Дженкинс любила украшать свою одежду, — поясняет Бойл. — Для нее не было слишком много цветов, лент, драпировок. Она просто не знала, когда остановиться».

Мадлен Фонтен («Джеки»)

Тренд: вневременная бизнес-элегантность.

Француженка Мадлен Фонтен создавала костюмы для фильмов «Амели» и «Ив Сен-Лоран», но «Джеки» стала для нее настоящим вызовом: ей пришлось реконструировать гардероб американской первой леди, до сих пор входящей в топ-5 икон стиля на все времена. Для «Джеки» пришлось шить точные копии костюмов от Dior и Chanel, включая знаменитый розовый наряд, в котором Жаклин Кеннеди была в день убийства мужа.

«Иметь дело с памятью о знаменитой женщине, которую все любили, которая была воплощением элегантности, — это очень деликатная задача, — говорит Фонтен. — Надеюсь, мы ничем не оскорбили память о ней».

Мэри Зофрес («Ла-Ла Ленд»)

Тренд: ретро-романтика.

Художница по костюмам Мэри Зофрес, создавая наряды Эммы Стоун и Райана Гослинга для мюзикла «Ла-Ла Ленд», выбрала в качестве источника вдохновения не конкретную историческую эпоху, а старые фильмы с Ингрид Бергман, Джуди Гарленд, Джинджер Роджерс и Катрин Денев. Герои фильма одеваются просто и ярко, это наряды, которые можно купить в магазине и носить каждый день.

«Мы не хотели относить фильм к какой-то определенной эпохе — он должен был казаться классическим, вневременным, — рассказывает Зофрес. — Я старалась создать стиль вне времени как противоположность и винтажной стилистике, и слишком ярко выраженной современности».

Источник: HDFASHION